У Кабміні розповіли, скільки українців будуть отримувати субсидії готівкою

В Україні налічується понад 4 мільйони субсидіантів.

Про це під час години запитань до уряду сказав міністр соціальної політики Андрій Рева, повідомляє "Укрінформ".

"Всі, хто потребує субсидій, їх отримає. Але отримають ті, хто не обманює державу. Таких людей, які отримують субсидії, понад 4 млн. Вони отримають субсидії у готівковій формі з 1 березня", - сказав Рева.

Віце-прем'єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, у свою чергу, додав, що у 2017 році рівень розрахунків за комунальні послуги сягав 93%, а у 2018 році - зменшився до 90%.

"Люди, які отримують субсидії, отримають кошти напряму від держави", - зазначив Зубко.

Він також підкреслив, що Україна має перейти на 100-відсотковий облік споживання комунальних послуг.

Детальніше про виплату субсидій готівкою читайте у статті Економічної правди: Субсидія 2019: чим загрожує монетизація і виплати готівкою

Нагадуємо:

27 грудня 2018 Кабмін затвердив механізм монетизації субсидій.

З 1 січня 2019 року субсидії на оплату комунальних послуг надаються населенню Україниу грошовій формі.

У січні 2019 року було прийнято політичне рішення про початок виплати субсидій у готівковій формі з березня 2019 року.

Кабінет міністрів зменшив з двох до одного місяця максимальний термін простроченої заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг для призначення субсидій.

Детальніше читайте у текстах Економічної правди: Субсидія-2019: все про монетизацію, нові правила виплат і підрахунок доходів

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