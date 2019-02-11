Новини дня: про ринок смартфонів, пором до Румунії та розквіт IT-компаній

Про що всі говорять сьогодні?

Про ринок смартфонів. У четвертому кварталі 2018 року продукція компанії Xiaomi зайняла 26,7% частки ринку смартфонів України і вперше вийшла на перше місце, попередній багаторічний лідер в особі Samsung відстав зовсім ненабагато.

Про пором до Румунії. Роботи на українській частині поромної переправи через Дунай Орлівка—Ісакча планують завершити протягом лютого.

Про воскресіння банку. Велика палата Верховного Суду визнала неправомірним рішення Національного банку України від 13 лютого 2015 року про віднесення ПАТ "Златобанк" до категорії неплатоспроможних.

Про розквіт IT-компаній. Оновилася трійка лідерів рейтингу найбільших українських ІТ-компаній, одразу дві з них перетнули поріг у 6 тисяч спеціалістів.

Про зміцнення гривні. Головними причинами зміцнення гривні та падіння курсу іноземних валют є рішення Федеральної резервної системи США не підвищувати ключової ставки та падіння світових цін на енергоресурси.

Про податки. Українці в січні 2019 року подали понад 22 тисячі декларацій про майновий стан і доходи за 2018 рік, 335 платників податків задекларували доходи понад 1 мільйон гривень.

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Чому ціни на бензин не падають

В останні місяці ціни на нафтопродукти в Україні неухильно йдуть вниз, однак потенціал для зниження далеко не вичерпаний. Як вплинуть на вартість бензину і дизелю вибори.