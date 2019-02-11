Чому зміцнюється гривня — пояснює голова Ради НБУ

Головними причинами зміцнення гривні та падіння курсу іноземних валют є рішення Федеральної резервної системи США не підвищувати ключової ставки та падіння світових цін на енергоресурси.

Про це написав голова Ради Національного банку Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, таке посилення курсу гривні триватиме щонайбільше до травня-червня.

"Вплив на реалії та перспективи усіх валют у світі, і в тому числі гривні, робить політика ФРС — це аксіома. Про те, що в керівництві Федрезерву зародилися сумніви щодо доцільності продовження жорсткої монетарної політики стало відомо в перші дні року", — зазначив Данилишин.

На думку голови Ради НБУ, "пауза" у підвищенні ставок ФРС США триватиме приблизно до червня, що створюватиме сприятливі умови для української валюти.

Крім цього, на курс гривні вплинуло падіння світових цін на енергоресурси, які становлять вагому частину українського імпорту.

"Схоже, ми вступили в період відносно низьких цін на нафту та інші енергоресурси, серед яких для України найважливішим, нарівні з "чорним золотом", є природний газ. Зниження вартості енергосировини пов'язано з надлишком пропозиції на глобальному ринку", — зазначив Данилишин.

Окрім цього, зміцненню гривні сприяла низка внутрішніх факторів: зростання експорту аграрної продукції та металургії, зростання надходжень від продажу українських боргових цінних паперів та помірні витрати державного бюджету на початку 2019 року.

"Активний експорт української агропродукції припаде на березень-квітень, з травня почнеться його тимчасове (на кілька місяців) зниження. А вкладення нерезидентів в ОВДП — не довгострокові: влітку іноземні інвестори, дочекавшись погашення боргових паперів, ймовірно, почнуть виводити кошти з українського ринку, підвищивши тим самим, попит на іноземну валюту", — написав Данилишин.

Нагадуємо:

Наприкінці січня Федеральна резервна система просигналізувала про тимчасове завершення підвищення процентної ставки і готовність бути гнучкою в питанні скорочення своїх вкладень в облігації.

15 січня Міністерство фінансів на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 9,7 мільярда гривень.

22 січня Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 13,569 мільярда гривень.

Ситуація на ринку облігацій внутрішньої держпозики початку 2018 року, коли нерезиденти активно купували боргові зобов'язання країни, повторюється і на початку 2019 року.

У 2018 році Національний банк із занепокоєнням ставився до активного притоку капіталу нерезидентів.

Внаслідок інтересу нерезидентів до гривневих облігацій підвищився рівень пропозиції валюти на міжбанківському ринку, що призвело до зміцнення гривні.

Економічна правда