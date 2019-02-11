Податкова: Киянин задекларував понад 200 мільйонів доходу за рік

Українці в січні 2019 року подали понад 22 тисячі декларацій про майновий стан і доходи за 2018 рік, 335 платників податків задекларували доходи понад 1 мільйон гривень.

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.

"За даними податкових декларацій, задекларовано загальний дохід в сумі 3,6 млрд грн. Громадяни самостійно визначили до сплати 76,7 млн ​​грн податку на доходи фізичних осіб, що на 26,5 млн грн (або 50%) більше в порівнянні з січнем 2018 року ", - уточнило відомство.

У ДФС додали, що загальна кількість декларацій на 13% більша в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

Сума військового збору за підсумками декларування в січні зросла на 31% - до 13,1 млн грн, додали в ДФС.

"Найбільшу суму доходу в січні 2019 року задекларував мешканець Києва - понад 200 млн грн. Найбільші суми зі сплати в бюджет за доходами з джерел за кордоном наразі задекларували двоє громадян Сумської області (кожен - у сумі понад 2,5 млн грн)", - уточнила ДФС.

Нагадуємо:

У 2018 році громадяни України задекларували 73,1 мільярда гривень доходу, отриманого у 2017 році, що на 9,9 мільярда, або на 16% більше, ніж у попередньому році.

Економічна правда