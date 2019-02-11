Xiaomi випередила Samsung і стала №1 на ринку смартфонів України

Компанія Xiaomi стала лідером на ринку смартфонів в Україні згідно з дослідженням компанії Canalys за четвертий квартал 2018 року.

Про це повідомляє itc.ua.

Так, за даними Canalys, в четвертому кварталі 2018 року продукція компанії Xiaomi зайняла 26,7% частки ринку смартфонів України (в кількісному вираженні) і вперше вийшла на перше місце.

Попередній багаторічний лідер в особі Samsung відстав зовсім небагато, частка ринку корейської компанії становила 26,5%.

Цікаво, що чотири з п'яти провідних брендів смартфонів в Україні - це китайські виробники. Крім Xiaomi в п'ятірку лідерів також увійшли Huawei (16,2%), Meizu (10,6%) і Honor (7,9%).

На західноєвропейському ринку смартфонів компанія Xiaomi успішно увійшла в п'ятірку лідерів і стала найбільш швидкозростаючим брендом смартфонів в Західній Європі з неймовірним темпом зростання - 415,1% в порівнянні з четвертим кварталом 2017 року.

При цьому, попередні лідери поступово здають свої позиції. Наприклад, у Samsung обсяг продажів смартфонів знизився на 14,1%, хоча компанія продовжує займати перше місце за кількістю продажів.

У Apple, яка зайняла друге місце, обсяг продажів знизився на 7,5%. У той же час китайська компанія Huawei змогла помітно наростити продажі в країнах Західної Європи - на 41,4%. Вона займає третю сходинку рейтингу.

Далі йде компанія HMD з брендом Nokia. У кількісному вираженні продажів вона сильно поступається трійці лідерів, але демонструє відмінний темп зростання на рівні 79,6%.

Зазначається, що збільшення частки ринку Xiaomi в Європі багато в чому викликане успіхами компанії в Іспанії. Тут протягом четвертого кварталу 2018 року Xiaomi змогла продати 2 млн смартфонів (із загального західноєвропейського обсягу 4,1 млн пристроїв) і зайняти третю сходинку рейтингу найпопулярніших брендів. У порівнянні з аналогічним періодом попереднього року приріст становив 273,4%.

Xiaomi вийшла на такі важливі ринки Західної Європи, як Франція, Італія й Великобританія лише в травні 2018 року. Так що в подальшому частка ринку компанії в Західній Європі може ще більше збільшитися.