Україна майже завершила будівництво поромної переправи до Румунії
Роботи на українській частині поромної переправи через Дунай Орлівка—Ісакча планують завершити протягом лютого.
Про це написав голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.
"На відкриття поромної переправи "Орлівка-Ісакча" очікують багато людей, які поки змушені їздити до Румунії через Молдову. Українська частина переправи буде повністю готова вже через 2-3 тижні. Сподіваюся, державна комісія, яка буде приймати об'єкт, надасть позитивний висновок", - написав він.
Голова Одеської ОДА додав, що тепер справа за румунською стороною.
"Хочеться, нарешті, щоб і у сусідів з'явилася позитивна динаміка. Сподіваюся, що пряме сполучення скоро запрацює", - заявив Степанов.
Як повідомляє ЦТС, поромна переправа Орлівка-Ісакча, яка з'єднає український і румунський населені пункти, розташовані на різних берегах Дунаю, може бути введена в експлуатацію до кінця 2019 року.
До цього терміни введення об'єкта в експлуатацію неодноразово переносилися.
Заступник гендиректора ТОВ "Поромний комплекс "Орлівка" неодноразово заявляв, що зволікання з будівництвом було обумовлене відставанням в оформленні та погодженні необхідних документів з румунської сторони.
Нагадуємо:
Вартість проекту становить 12 млн євро.
Спочатку передбачалося, що переправа запрацює в 2014 році.
Будівництво на українському березі стартувало восени 2015 року. Перед цим Одеська облдержадміністрація передала "Поромний комплекс "Орловка" в оренду строком на 49 років дві земельні ділянки в Ренійському районі.
Так, у лютому 2015 року було передано ділянку площею 5,6 га (для будівництва міжнародного пункту пропуску через держкордон), в жовтні - ділянку площею 2,6 га земель водного фонду (для будівництва гідротехнічних споруд).
На переправі будуть працювати 4 порома з осадкою 1,5 метра. Відстань між українським і румунським берегами на переправі становитиме не більше 900 метрів.
Сьогодні протяжність українсько-румунського кордону - 187 км по Дунаю. Однак по всій його довжині немає жодного переходу, тому в Румунію як вантажний, так і пасажирський потік відправляється через Молдову.
Перехід повинен забезпечити пряме фінансування місцевого бюджету. На переправі буде приватний платний пункт пропуску. Ціни обіцяють зробити не вищими, ніж у конкурентів.
Наприклад, вартість переправи одного автомобіля на кордоні Болгарії і Румунії становить 12 євро. На переправі Орловка - Ісакча обіцяють ціну близько 10 євро.
Економічна правда
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