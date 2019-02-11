Суд вирішив, що Златобанк визнали неплатоспроможним незаконно

Велика палата Верховного Суду визнала неправомірним рішення Національного банку України від 13 лютого 2015 року про віднесення ПАТ "Златобанк" до категорії неплатоспроможних.

Про це повідомляється на сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

ФГВФО зазначає, що колишні акціонери Златобанку можуть скористатися цим судовим рішенням і вивести фінустанову за межі правового поля.

Постановою від 5 лютого 2019 року Велика палата Верховного Суду залишила без змін постанову Окружного адмінсуду Києва від 14 липня 2017 року та Київського апеляційного адмінсуду від 25 жовтня 2017 року, в яких визнано протиправною і скасовано постанову правління НБУ №105 від 13 лютого 2015 року "Про віднесення ПАТ "Златобанк" до категорії неплатоспроможних.

Крім того, Велика палата Верховного Суду визнала протиправними і скасувала рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, про запровадження тимчасової адміністрації тощо.

Також суд зобов'язав НБУ надати Златобанку термін для проведення дій щодо фінансового оздоровлення після проведення заходів з його ліквідації.

ФГВФО зазначає, що скасування рішення про віднесення Златобанку до неплатоспроможних не поновлює його платоспроможності й не передбачає повернення фінустанови на ринок, оскільки це не передбачено в законі.

Фонд гарантування вкладів очікує повного тексту постанови Великої палати Верховного Суду, за результатами аналізу якого розгляне питання звернення до суду із заявою про роз'яснення цього судового рішення.

Фонд виплатив загалом близько 825 млн грн майже 14 тисячам вкладників банку і очікує, що у повному тексті рішення буде надано відповіді на питання, що робити у такій ситуації.

"Ліквідаційна маса ПАТ "Златобанк", затверджена рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування, складає 1,6 млрд грн, при цьому загальна сума акцептованих кредиторських вимог сягає 6,9 млрд грн. Таким чином, недостатність ліквідаційної маси для виконання зобов’язань перед усіма кредиторами становить 5,3 млрд грн. Той факт, що банк за рахунок свого майна та активів здатен задовольнити лише 22,56% вимог своїх кредиторів, свідчить про неплатоспроможність такого банку", - наголошує ФГВФО.

Златобанк був заснований у 2008 році. Станом на 1 липня 2014 року загальні активи банку становили 7,909 млрд. грн., за їх величиною Златобанк займав 27-е місце серед 173 банків України.

За даними сайту "Наші Гроші", кінцевим власником Златобанку був український бізнесмен Леонід Юрушев (засновник ліквідованого у 2014 році банку "Форум"), бізнес-партнерами якого є Рінат Ахметов і колишній міністр оборони Павло Лебедєв.

Раніше Фонд гарантування назвав Топ-5 схем виведення грошей із банків.

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