У НБУ пояснили, чому падає курс долара

Національний банк назвав сезонним явищем зміцнення гривні до долара, яке спостерігається наразі.

Про це заявив виконуючий обов'язки глави НБУ Яків Смолій на прес-конференції.

"Зміцнення гривні, яке ми бачимо сьогодні, свідчить про активізацію бізнесу, в першу чергу, це аграрні підприємства, які почали заводити в Україну валюту для поповнення оборотних коштів перед посівною", - сказав він.

Крім того, за словами керівника Нацбанку, на ринку облігацій внутрішньої державної позики активізувалися нерезиденти, які протягом лютого-березня активно продавали валюту і вкладали гривневі кошти в облігації Міністерства фінансів.

"Тому сталося більш стійке зміцнення гривні щодо долара США", - сказав Смолій.

Міністерство фінансів 13 березня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішніх державних позик залучило до державного бюджету 1,08 млрд гривень.

На співвідношення гривні до долара США, додав він, частково відбилося і зниження курсу долара по відношенню до основних світових валют, в першу чергу, до євро.

Пара євро/долар о 8:20 за київським часом торгується на рівні 1,2401 долара у порівнянні з 1,2390 долара на закриття попередньої сесії.

Нагадаємо, Національний банк встановив офіційний курс гривні на 14 березня на рівні 25,91 гривні.

Найнижчий курс гривні в цьому році був зафіксований 23 січня - 28,87 гривні за долар.

Економічна правда