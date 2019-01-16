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Уряд позичив у банків майже 10 мільярдів

Середа, 16 січня 2019, 14:10
 

Міністерство фінансів на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 5,595 мільярда гривень, 142,5 мільйона доларів і майже 4 мільйони євро.

Про це йдеться в даних на офіційному сайті міністерства.

Гривневі кошти залучені від продажу облігацій термінами обігу 77, 168, 231, 357 і 623 дня із середньозваженою дохідністю 19,2%, 19%, 18,5%, 18,5% і 18,25% річних, відповідно.

Доларові папери розміщені з терміном обігу 92 дні на 137,589 млн доларів під 6,47% річних, 154 дня - на 1,403 млн доларів під 6,7% річних і 392 дня - на 3,5 млн доларів під 7,25% річних.

В євро ОВДП були розміщені з терміном обігу 140 днів на 3,956 млн євро під 4,52% річних.

Всього до держбюджету залучено 9,7157 млрд гривень.

Згідно з графіком погашення раніше розміщених ОВДП, Мінфіну 16 січня необхідно виплатити 2,5 млрд грн і 423 млн доларів.

Станом на 1 січня 2019 року на валютних рахунках уряду знаходилося 47,7 млрд грн в еквіваленті (понад 1,7 млрд доларів).

Зазначимо, що в 2018 році міністерство фінансів профінансувало державний бюджет на 65,128 млрд гривень, 3,478 млрд доларів і 503 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Економічна правда

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ОВДП Мінфін

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