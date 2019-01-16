Іноземці знову зацікавилися українським боргом. Гривня може зміцнитися
Ситуація на ринку облігацій внутрішньої держпозики початку 2018 року, коли нерезиденти активно купували боргові зобов'язання країни, повторюється і на початку 2019 року.
Про це повідомив заступник голови НБУ Олег Чурій, передає "Інтерфакс-Україна".
"Нерезиденти знову зацікавилися ОВДП і придбали днем раніше папери на 150 млн доларів (в еквіваленті - ред)", - сказав він.
Чурій висловив упевненість, що відкриття рахунку міжнародного депозитарію в депозитарії Національного банку спростить доступ нерезидентів на ринок ОВДП і зробить цей інструмент ще більш привабливим для іноземних інвесторів.
Нагадуємо:
15 січня Міністерство фінансів на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 5,595 мільярда гривень, 142,5 мільйона доларів і майже 4 мільйони євро.
У 2018 році Національний банк із занепокоєнням ставився до активного притоку капіталу нерезидентів.
Внаслідок інтересу нерезидентів до гривневих облігацій підвищився рівень пропозиції валюти на міжбанківському ринку, що призвело до зміцнення гривні.
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