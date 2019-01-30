Новини дня: про безкоштовні лічильники, експорт газу та інфляцію

Про безкоштовні лічильники. Кабінет міністрів зобов'яже НАК "Нафтогаз України" забезпечити домогосподарства приладами обліку газу за свій рахунок.

Про норми споживання газу. Кабінет Міністрів ухвалив рішення про встановлення норми в 3,29 кубометра газу на одну особу на місяць для домогосподарств, які не мають лічильників.

Про дефіцит бюджету. Державний бюджет за 2018 рік виконано з дефіцитом 59,2 мільярда гривень при затвердженому в законі про держбюджет рівні 94,1 мільярда гривень.

Про експорт газу. 30 січня компанія "ТАС Енергія Країни" вперше в історії України здійснила експорт природного газу в Європу в напрямку Словаччини.

Про інфляцію. Рада Національного банку схвалила рекомендації правлінню НБУ і Кабінету міністрів щодо методів і форми прогнозування макропоказників, а також грошово-кредитної політики.

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В українців забагато вихідних: міф чи реальність?

Кількість державних вихідних суттєво не впливає на економіку країни. Німці працюють значно менше, ніж українці, але будують успішнішу економіку. Інфографіка