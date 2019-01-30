Українці забагато відпочивають: міф чи реальність?

Кількість державних вихідних суттєво не впливає на економіку країни. Німці працюють значно менше, ніж українці, але будують успішнішу економіку. Інфографіка

Останнім часом деякі політики переконують, що потрібно зменшити кількість державних вихідних в Україні і пояснюють це економічною доцільністю. Вони залучають експертів і наводять приклади певних країн.

Найбільшим противником теперішньої кількості державних вихідних є Український інститут національної пам'яті. Він пропонує зменшити це число з одинадцяти до дев'яти. Підстави — декомунізація та негативні економічні наслідки.

Проте існує мінімум п'ять причин, чому не варто зменшувати кількість державних вихідних в Україні з економічної точки зору.

Кількість вихідних в Україні нижча, ніж у світі

Кількість оплачуваних державних вихідних у світі варіюється від нуля у США, Монголії, Гайані, Вануату, Того, Молдові та на Соломонських островах до 27 в Ірані та Камбоджі. Звісно, у країнах з першої категорії є державні вихідні, але вони не оплачуються. Така система не створює фінансового тиску на роботодавців.

На карті можна побачити, скільки оплачуваних вихідних є у кожній країні.

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Перенесення свят не збільшує кількість вихідних

Не всі офіційні державні вихідні в Україні припадають на будній день. Якщо свято припадає на суботу або неділю, воно переноситься на понеділок. Якщо свято припадає на вівторок або четвер, то вихідним одночасно стає і день між двома вихідними, який потім українці відпрацьовують у суботу.

Завдяки цьому українці мають змогу відпочити чотири дні підряд, але перенесений вихідний вони все одно відпрацьовують.

"Перенесення робочого дня на інший тиждень та об'єднання його з іншими робочими днями передбачає, що режим праці буде ефективнішим. У цьому є сенс", — вважає економіст Борис Кушнірук.

Кількість вихідних не впливає на економічний розвиток

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На зображенні видно співвідношення між ВВП на душу населення та кількістю оплачуваних державних вихідних. Майже всі країни тримаються у рамках 9-15 державних вихідних незалежно від економічного розвитку.

Отже, твердження, що бідні країни повинні мати мало вихідних, а багаті — більше, нічим не обґрунтоване. Україна (позначена фіолетовим) перебуває нижче середньої позиції як за кількістю вихідних, так і за економічним розвитком.

Ефект від більшої кількості вихідних невідомий

З одного боку, багато підприємств на державні вихідні закривається, що зменшує надходження в державний бюджет.

З іншого боку, у святковий час українці більше витрачають: купують продукти та одяг, подорожують. Це стимулює економіку, тому важко оцінити, як кількість державних вихідних впливає на економіку країни.

Спосіб підрахувати економічні збитки шляхом поділу ВВП на кількість робочих днів та множенням на кількість вихідних некоректний з двох причин. По-перше, багато виробництв не зупиняється навіть у вихідні. По-друге, під час вихідних суттєво активізуються торгівля та сфера послуг, що теж позитивно впливає на економіку.

Фактор кількості робочих годин і тривалості відпустки

Кількість робочих годин на тиждень у світі варіюється від 29-ти у Нідерландах до 48-ми в Туреччині та Колумбії. Це не відображає справжнього обсягу відпрацьованих годин, але такі цифри зазначені у законодавствах країн.

На карті видно, що серед європейців українці працюють найбільше. Така тенденція характерна і для інших країн Східної та Південної Європи.

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Для прикладу можна порівняти Україну з її одинадцятьма державними святами та 40-годинним робочим тижнем і Німеччину з робочим тижнем, який становить 34,4 години, та дев'ятьма державними вихідними. У ФРН не переносять свята, але у 2019 році всі свята припадають на будні, тож країна відпочиватиме дев'ять днів.

Далі можна порівняти дві країни з умовною державою, яка має 40-годинний робочий тиждень, як Україна, та дев'ять державних вихідних, як Німеччина.

Україні до цих параметрів не вистачає 16 годин, які вона відпочиває, це додаткові два державні вихідні.

Німеччині ж до заданих параметрів через значно нижчий робочий тиждень не вистачає 285 годин.

Загалом німці відпочивають на 269 годин більше, ніж українці, що еквівалентно 33 з половиною робочим дням.

Українці також мають право на 24 дні оплачуваної відпустки. Це середній показник у світі, тому цей критерій не такий суттєвий, як кількість робочих годин.

Найбільше відпочивають жителі ЄС, які мають 30 вихідних, мінімум — 28 днів. Найменше відпочивають жителі азійських та північноамериканських держав — 20 днів.

Світова статистика доводить, що кількість державних вихідних не грає значної ролі для економіки країни. Якщо й порівнювати країни з цього ракурсу, то краще звертатися до критерію кількості відпрацьованих годин, а не днів.

Ще важливіше не те, скільки люди працюють, а те, як вони це роблять. Німці працюють значно менше, ніж українці, але будують успішнішу економіку. Причин багато, та головні з них — автоматизація праці та вища її якість.

Юлія Поскробок, журналістка, для ЕП