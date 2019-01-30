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Гройсман зобов'язав "Нафтогаз" безкоштовно встановлювати лічильники газу населенню

Середа, 30 січня 2019, 12:10
 

Кабінет міністрів зобов'яже НАК "Нафтогаз України" забезпечити домогосподарства приладами обліку газу за свій рахунок.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду.

На думку прем'єра, забезпечення населення газовими лічильниками лежить в задачах виробників і постачальників газу.

"Одним з пунктів в тому рішенні, яке ми сьогодні приймемо, буде рішення про те, щоб рекомендувати "Нафтогазу України" забезпечити всіх громадян України безкоштовними лічильниками", - сказав Гройсман.

За його словами, Мінекономрозвитку в фінансовому плані НАК передбачить відповідні кошти.

"Я вважаю, що це абсолютно справедливо. І тоді ми будемо точно знати, хто скільки виробляє газу, куди постачає і хто скільки споживає", - сказав Гройсман.

Гройсман додав, що установка безкоштовних лічильників повинна пройти в мінімальні терміни.

Нагадуємо:

НАК "Нафтогаз України" закликав побутових споживачів природного газу без лічильників, які масово отримують платежі, нараховані на підставі завищених норм споживання, направляти відповідні скарги на урядову гарячу лінію.

У грудні споживачі газу без лічильників отримали рахунки за газ із донарахуваннями.

У Регіональній газовій компанії, що керує газовим бізнесом Дмитра Фірташа, заявили, що сума перерахунку за минулі періоди наведена інформативно і не підлягає сплаті. РГК звернулася до уряду з проханням розробити механізм компенсації урядом вказаної в рахунках заборгованості.

Сума розрахована за час дії норм, які були визнані незаконними рішенням суду, на яке посилається РГК.

12 грудня Кабінет Міністрів схвалив рішення перевірити всі облгази в країні. Причиною перевірок в уряді називають "нарахування облгазами додаткових платежів" за спожитий населенням газ.

"Їх треба вжарить по перше число, бо монополісти вже сіли на голову і звісили ноги", - сказав раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг заборонила операторам газорозподільної системи проводити донарахування в платіжки за природний газ.

Економічна правда

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Нафтогаз Гройсман газ Лічильники

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