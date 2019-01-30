Українська компанія вперше експортувала газ в Європу

30 січня компанія "ТАС Енергія Країни" вперше в історії України здійснила експорт природного газу в Європу в напрямку Словаччини.

Про це повідомив директор "ТАС Енергія Країни" Максим Дмитрук виданню EXPRO.

Покупцем виступила компанія UK METALEX LIMITED. Зазначається, що операція була тестовою.

"Ми спільно з нашими європейськими партнерами перевіряємо митні режими та роботу операторів суміжних країн. Додатково плануємо здійснити ще кілька тестів в тому числі експорт з митного складу", - сказав Дмитрук.

ТОВ "ТАС "Енергія країни" займається постачанням природного газу та електроенергії на український ринок, входить в групу компаній TAS Group, засновану в 1998 році. Компанія базується в м. Києві, кінцевий власник – Сергій Тігіпко.

Нагадуємо:

Декілька компаній планували протестувати готовність оператора ГТС компанії "Укртрансгаз" та митних режимів до нових видів операцій.

Експорт газу став можливий після зниження тарифів на вхід та вихід в ГТС України з початку року.

Зокрема, з 1 січня 2019 року тариф на вхід в ГТС було знижено з 12,47 долара за тис куб м на добу до 6,28 долара за тис куб м на добу (з ПДВ).

Цей крок допоможе Україні стати самостійним експортером газу.