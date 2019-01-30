В НБУ запропонували враховувати їх прогноз інфляції при складанні бюджету

Рада Національного банку схвалила рекомендації правлінню НБУ і Кабінету міністрів щодо методів і форми прогнозування макропоказників, а також грошово-кредитної політики.

Про це написав голова Ради НБУ Богдан Данилишин на своїй сторінці в Facebook.

"На думку учасників Ради, для узгодження фіскальної та монетарної політики на середньострокову перспективу, уряд і Нацбанк повинні розглянути можливість використання інфляційної цілі НБУ при розробці середньострокових прогнозів і застосування прогнозу Нацбанку щодо інфляції при підготовці проекту державного бюджету України", - написав він.

Також Данилишин зазначив, що слід підвищити рівень координації між НБУ і Кабінетом міністрів в рамках прогнозних процесів, активно залучаючи до взаємодії не тільки експертів технічного рівня, а й осіб, які приймають рішення щодо політики.

Як відомо, в основу розрахунків показників держбюджету на 2019 рік був обраний базовий сценарій макроекономічного розвитку МЕРТ, який передбачає зростання реального ВВП на 3% при зростанні споживчих цін на 7,4%. У той же час, НБУ прогнозує в 2019 році інфляцію на рівні 6,3%.

Економічна правда