Уряд зменшив норму споживання газу, щоб не було завищених платіжок

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про встановлення норми в 3,29 кубометра газу на одну особу на місяць для домогосподарств, які не мають лічильників.

Про це повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду 30 січня.

"Ми бачимо обурення людей через завищені норми споживання. Це відбулося внаслідок того, що на рішення Уряду було подано до суду і суд скасував наше рішення", - сказав він, нагадавши, що норма в 3,3 кубометра була встановлена у 2016 році.

"Ми встановлюємо нову норму – 3,29 кубометра. Така норма буде затверджена. Люди будуть платити справедливу ціну за справедливий обсяг, а не за завищений", - повідомив Гройсман.

"Звертаюсь до всіх українців - по завищеним нормам нікому нічого не платіть", - наголосив Гройсман.

"Я говорив це із трибуни парламенту, і зараз хочу підкреслити: на превеликий жаль, усі в газовому середовищі вважають, що треба наживатися на людях", - зазначив прем'єр.

"Було 3,3 кубометрів на людину - чому людина має платити за 9 кубів? Це втричі більше, ніж вона споживає", - констатував Гройсман.

Нагадуємо:

НАК "Нафтогаз України" закликав побутових споживачів природного газу без лічильників, які масово отримують платежі, нараховані на підставі завищених норм споживання, направляти відповідні скарги на урядову гарячу лінію.

У грудні споживачі газу без лічильників отримали рахунки за газ із донарахуваннями.

У Регіональній газовій компанії, що керує газовим бізнесом Дмитра Фірташа, заявили, що сума перерахунку за минулі періоди наведена інформативно і не підлягає сплаті. РГК звернулася до уряду з проханням розробити механізм компенсації урядом вказаної в рахунках заборгованості.

Сума розрахована за час дії норм, які були визнані незаконними рішенням суду, на яке посилається РГК.

12 грудня Кабінет Міністрів схвалив рішення перевірити всі облгази в країні. Причиною перевірок в уряді називають "нарахування облгазами додаткових платежів" за спожитий населенням газ.

Економічна правда