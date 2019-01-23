Новини дня: про двоповерхові поїзди, субсидії та радянські ГОСТи

Про двоповерхові поїзди, субсидії та радянські ГОСТи.

Про отримувачів субсидій. У 2018 році субсидії отримували 6,538 мільйона домогосподарств, що на 25,8% менше, ніж в 2017 році.

Про радянські ГОСТи. Міністерство економічного розвитку нагадує, що з 1 січня переважна більшість технічних стандартів Радянського Союзу "ГОСТ", розроблених до 1992 року, втратили силу в Україні.

Про злиття клінік. Мережа медичних центрів Добробут готується до покупки клініки Борис, яку учасники ринку оцінюють приблизно в 30 мільйонів доларів.

Про двоповерхові поїзди УЗ. "Укрзалізниця" у другій половині 2019 року відправить швидкісні двоповерхові поїзди Škoda на капітальний ремонт.

Про видачу готівки в касах АЗС. Державний "Приватбанк" запустив в тестовому режимі послугу зняття готівки з банківських карт на автозаправках мережі WOG.

Про розмитнення "євроблях". На митних постах Закарпатської митниці ДФС протягом дня розмитнюють в середньому 200 транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

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