"Укрзалізниця" відремонтує двоповерхові поїзди Skoda

"Укрзалізниця" у другій половині 2019 року відправить швидкісні двоповерхові поїзди Škoda на капітальний ремонт.

Про це заявив директор з інженерно-технічного забезпечення "Укрзалізниці" Григорій Бойко, передає Delo.ua.

"У цьому році у швидкісних поїздів Škoda підійшов термін для капітального ремонту. Два поїзди ми беремо в ремонт і готові освоїти нове виробництво на Запорізькому електровозоремонтному заводі. Сьогодні у заводу немає документації на виконання капітального ремонту регламентних робіт (тому такий ремонт - новий профіль для заводу - ред.). Тому ми ставимо спочатку завдання інституту освоїти і видати відповідну документацію, і вже в другому півріччі виконати роботу з капремонту", - розповів Бойко.

Він також додав, що в Україні наразі немає заводу, який здійснює ремонт дизель-поїздів.

"Сьогодні таке завдання поставлене Дніпропетровському тепловозоремонтному заводу, щоб в цьому році відпрацювати документацію і з 2020 року почати капітальний ремонт дизель-поїздів" - зазначив Бойко.

Говорячи про можливу співпрацю в секторі ремонту двигунів, в УЗ повідомили, що відомство хотіло б працювати з заводом імені Малишева.

"У грудні 2018 року на завод відправили комісію УЗ для робочої зустрічі. Ознайомившись з виробництвом заводу, вона прийшла до висновку, що наразі потрібні інвестиції в завод для налагодження серійного виробництва", - повідомив Бойко.

На заводі імені Малишева розповіли, що підприємство готове обслуговувати випущені в 80-х роках двигуни для магістральних тепловозів, поставляти запчастини, але говорити про випуск нової продукції складно.

"Що стосується тепловозів 2ТЕ116, то свого часу завод виготовив 32 двигуна 1Д80Б, які наразі потребують капітального ремонту. УЗ виходить з пропозицією щодо капітального ремонту 7 цих двигунів. Якщо говорити про виробництво двигунів, то... завод дійсно потребує модернізації обладнання, і є потреба в інвестиціях", - розповів головний інженер заводу Олександр Шейко, додавши, що є проблема в кадрах.

Нагадаємо, чеські електропоїзди Škoda були закуплені у 2012 році перед проведенням чемпіонату з футболу Євро-2012. Але в 2014 році поїзди зламалися і стояли без ремонту два роки.

Два електропоїзди Škoda є двосистемними (курсують електрифікованими ділянками на постійному і змінному струмі). Електропоїзд складається з шести двоповерхових вагонів і має 636 місць, з них 46 - першого класу, 590 - другого. Електропоїзд розрахований на експлуатацію зі швидкістю до 160 км/год.

Один поїзд Škoda курсує між Києвом і Харковом. Другий їздить за маршрутом Київ-Тернопіль-Київ.