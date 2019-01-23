На Закарпатті щодня розмитнюють 200 "євроблях"

На митних постах Закарпатської митниці ДФС протягом дня розмитнюють в середньому 200 транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

Про це інформує прес-служба Закарпатської митниці ДФС.

"Загалом із 25 листопада 2018 року, після внесення змін у податкове і митне законодавство, станом на 22 січня 2019 року в Закарпатській митниці ДФС оформлено 4770 транспортні засоби громадян. Це принесло до держбюджету надходжень понад 304 млн грн. Середня митна вартість таких авто становила 3,6 тис доларів США", - йдеться в повідомленні.

На внутрішніх митних постах Закарпатської митниці ДФС фахівці відомства надають консультативні послуги громадянам з питань оформлення автомобілів.

Нагадуємо:

25 листопада 2018 року набули чинності два закони, які легалізують завезені з порушенням митного і податкового законодавства авто на єврономерах.

Один з них передбачає зміну формули розрахунку акцизу на розмитнення авто, який буде зменшений.

Другий — посилює відповідальність за порушення митних правил, зокрема, осіб, які ввозять в Україну авто в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення.

Раніше ЕП описувала зміни , передбачені законами.

В уряді розраховують заробити на "євробляхах" до 10 мільярдів.

У грудні було затверджено Тимчасовий порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на території України.

Продовження пільгового періоду для митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації не планується. Після 22 лютого 2019 року власники авто платитимуть за оформлення повну ставку акцизу.

З 25 листопада 2018 року по 10 січня 2019 року сума надходжень до бюджету від митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації становила 1,566 мільярда гривень.

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Економічна правда