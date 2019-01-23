Злиття клінік Добробут і Борис: ЗМІ знайшли слід Ложкіна

Мережа медичних центрів Добробут готується до покупки клініки Борис, яку учасники ринку оцінюють приблизно в 30 мільйонів доларів.

Про це пише Liga.net.

Раніше Антимонопольний комітет України повідомив про заплановану операцію. АМКУ вивчає справу про купівлю компанією Satumco Limited - найбільшим акціонером мережі медцентрів Добробут - більше 50% статутного капіталу ТОВ Борис (Київ).

Мережа Добробут через кіпрську Satumco Limited належить інвесткомпанії Concorde Capital Ігоря Мазепи і співвласникові мережі магазинів Люксоптика Олегу Калашникову. Клініка Борис - Михайлу Радуцькому, Льву Хлявичу та Аллі Кармалем.

"Мова йде про спільний проект з посилення позицій приватної медицини в Україні. Поки на порядку денному обговорення протоколів і стандартів, які використовуються в наших клініках, а також зіставлення експертизи за медичними напрямками", - заявили в спільному релізі Калашников і Радуцький.

Зараз Добробут включає в себе дев'ять поліклінік, клінічний центр Добробут-Онкологія, стаціонар, Центр клінічної неврології, нейрореабілітації та відновної медицини, швидку допомогу та ін.

Мазепа і Калашников придбали Добробут в 2014 році у власника корпорації UBG Руслана Демчака.

Учасники медичного ринку говорять, що серед співвласників бізнесу може бути присутнім і Борис Ложкін - старий друг і партнер Калашникова по Люксоптиці.

Крім давнього знайомства на користь цієї версії говорить той факт, що безпосередній акціонер Добробуту Satumco Limited користується на Кіпрі послугами тієї ж секретарської компанії - Romos Secretarial Limited, що і UMH Holding, коли ним володів майбутній глава президентської адміністрації.

За інформацією з одного з джерел у бізнес-оточенні екс-глави АП, Ложкін кредитує бізнес-проекти Калашникова.

Борис Ложкін заперечує свою присутність серед кінцевих акціонерів Добробуту, запевнила його прес-секретар Марія Попова.

Зазначимо, у 2016 році мультиміліонер і екс-голова АП Борис Ложкін і екс-міністр інфраструктури Андрій Пивоварський заснували консалтингову компанію Самаан Капітал. У 2017 компанія придбала активи в Німеччині. У травні 2018 року Пивоварський перестав бути керівником компанії.