В Україні втратили чинність 90% радянських ГОСТів

Міністерство економічного розвитку нагадує, що з 1 січня 2019 року переважна більшість технічних стандартів Радянського Союзу "ГОСТ", розроблених до 1992 року, втратили силу в Україні.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.

Загалом повинні бути скасовані понад 12 тисяч радянських ГОСТів.

Разом з цим 1173 радянських ДСТУ залишаються в силі станом на 1 січня 2019 року. Такі державні стандарти будуть діяти до 1 січня 2022 року.

Зокрема, залишаться в силі стандарти, на заміну яких наразі проводиться або планується проведення розробки проектів відповідних національних стандартів; стандарти, посилання на які є в нормативно-правових актах; стандарти Єдиної системи конструкторської документації; стандарти, розроблені на основі міжнародних стандартів, версії яких актуальні в наш час.

Оскільки продовження дії радянських ГОСТів після 2022 року є неможливим, Мінекономрозвитку і Національний орган стандартизації рекомендують всім зацікавленим сторонам, які в своїй роботі використовують ГОСТи, "знайти альтернативу використанню стандартів Радянського Союзу, які фактично є регуляторними актами вже неіснуючої держави і суперечать нововведенням, введеним в сфері технічного регулювання України та міжнародним зобов'язанням України щодо реформування сфери технічної стандартизації, що передбачено Угодою СОТ та Угодою про асоціацію з ЄС".

У той же час при необхідності розробки національного стандарту на заміну відповідному радянському ДСТУ будь-яка зацікавлена ​​сторона може виступити замовником розробки такого стандарту відповідно до закону України "Про стандартизацію".

Економічна правда