"Приватбанк" тестує послугу видачі готівки в касах АЗС

Державний "Приватбанк" запустив в тестовому режимі послугу зняття готівки з банківських карт на автозаправках мережі WOG.

Про це йдеться в офіційному прес-релізі "Приватбанку".

"Покупка з видачею готівки - це сервіс, яким охоче користуються мешканці більшості європейських країн, а тепер і українці. Якщо ви розраховуєтесь в торговій мережі картою, в разі необхідності отримати готівку можна прямо на касі, а не шукати банкомат"- заявив керівник напрямку по роботі з торговельними підприємствами Приватбанку Євген Васильцов.

Послуга дозволяє отримати на касі супермаркету до 500 грн. Для їх отримання досить під час оплати покупки пального або супутніх товарів картою попросити у касира видати необхідну суму "живими грошима".

Купівля товару і оплата карткою є обов'язковою умовою для отримання готівки.

Зняти готівку можна з будь-якої платіжної картки Приватбанку (зарплатної, студентської, соціальної) з магнітною смугою, отримання коштів з кредитного рахунку на першому етапі впровадження послуги не передбачено.

Приватбанк працює над доступністю даного функціоналу для всіх клієнтів банку.

Максимальна сума видачі готівки на одну транзакцію становить 500 грн, незалежно від вартості покупки. Процес підтвердження такої транзакції на касі супроводжується введенням PIN-коду банківської картки користувача.

Мережа автозаправних комплексів WOG в Україні налічує близько 400 АЗС.

Економічна правда