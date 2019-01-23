Кількість отримувачів субсидії на "комуналку" різко знизилася — Держстат
У 2018 році субсидії отримували 6,538 мільйона домогосподарств, що на 25,8% менше, ніж в 2017 році.
Про це йдеться в експрес-випуску Державної служби статистики.
Середній розмір субсидії для компенсації витрат на оплату житлокомпослуг на одну сім'ю в грудні 2018 року зменшився на 28,8% в порівнянні з груднем 2017 року і становив 713 грн.
Згідно з даними Держстату, в грудні 2018 року субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримували 3,92 млн домогосподарств, що на 14,5% більше, ніж в листопаді 2018 року.
Нагадуємо:
27 грудня 2018 Кабмін затвердив механізм монетизації субсидій.
З 1 січня 2019 року субсидії на оплату комунальних послуг надаються населенню України у грошовій формі.
У січні 2019 року було прийнято політичне рішення про початок виплати субсидій у готівковій формі з березня 2019 року.
Детальніше читайте у текстах Економічної правди: Субсидія-2019: все про монетизацію, нові правила виплат і підрахунок доходів
Про субсидії 2019 і гроші "на руки": відповіді на найбільш популярні запитання
Економічна правда
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