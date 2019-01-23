Всі розділи
Укр / Рус

Кількість отримувачів субсидії на "комуналку" різко знизилася — Держстат

Середа, 23 січня 2019, 10:55
 

У 2018 році субсидії отримували 6,538 мільйона домогосподарств, що на 25,8% менше, ніж в 2017 році.

Про це йдеться в експрес-випуску Державної служби статистики.

Середній розмір субсидії для компенсації витрат на оплату житлокомпослуг на одну сім'ю в грудні 2018 року зменшився на 28,8% в порівнянні з груднем 2017 року і становив 713 грн.

Згідно з даними Держстату, в грудні 2018 року субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримували 3,92 млн домогосподарств, що на 14,5% більше, ніж в листопаді 2018 року.

Нагадуємо:

27 грудня 2018 Кабмін затвердив механізм монетизації субсидій.

З 1 січня 2019 року субсидії на оплату комунальних послуг надаються населенню України у грошовій формі.

У січні 2019 року було прийнято політичне рішення про початок виплати субсидій у готівковій формі з березня 2019 року.

Детальніше читайте у текстах Економічної правди: Субсидія-2019: все про монетизацію, нові правила виплат і підрахунок доходів

Про субсидії 2019 і гроші "на руки": відповіді на найбільш популярні запитання

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Держстат

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Інфляція в Україні сповільнилася до однозначного показника — Держстат 9 січня 2019, 19:50
Реальна зарплата в Україні зросла на 15% - Держстат 29 листопада 2018, 12:10
Інфляція у вересні підскочила до 1,9% 9 жовтня 2018, 18:38
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті