Новини дня: про нові валютні правила, заправки Коломойського та аптеки Тігіпка

Про Приватбанк. Державний Приватбанк закінчив 2018 рік з прибутком у розмірі 11,7 мільярда гривень. Це найкращий результат за останні роки.

Про заправки Коломойського. Група "Приват" в жовтні-листопаді 2018 року провела чергову ротацію юридичних осіб, які керують її мережею автозаправних станцій.

Про реформу податкової. Підприємці скаржаться на діяльність податкової та сумніваються, що поділ Державної фіскальної служби вирішить проблему.

Про аптеки Тігіпка. Група ТАС Сергія Тігіпка підписала угоду про покупку аптечного бізнесу торговельної мережі КОСМО. У бізнесмена вже є мережа аптек TAS.

Про нові валютні правила. 7 лютого в Україні почне діяти нове ліберальне валютне регулювання.

Про гроші Коломойського. Майно та активи колишніх акціонерів Приватбанку залишаються заблокованими рішенням суду.

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