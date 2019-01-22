Прибуток "Приватбанку" перевищив 11 мільярдів

Державний Приватбанк закінчив 2018 рік з прибутком у розмірі 11,7 мільярда гривень.

Про це заявив глава правління Приватбанку Петро Крумханзл на прес-конференції.

За словами Крумханзла, стратегія Приватбанку до 2022 року полягає в трьох основних напрямках.

"Перше - ми розвиваємо роздрібний бізнес, а також напрямок малого і середнього бізнесу. Друге - робота над тим, щоб банк був ефективним до 2022 року, коли ми будемо його приватизувати", - заявив голова правління Приватбанку.

"Третій напрямок - робота в такому вигляді, щоб ми могли повернути гроші державі, які були вкладені в банк під час націоналізації", - сказав він.

Крумханзл назвав фінансовий результат Приватбанку найкращим з початку економічної кризи в Україні і початку війни з РФ. Він зазначив, що прибутковість найбільшого банку є "внеском в Україну та її фінансову систему".

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