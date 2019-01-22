Бізнес стурбований через чергову реформу податкової

Підприємці скаржаться на діяльність податкової та сумніваються, що поділ Державної фіскальної служби вирішить проблему.

Про це йдеться у статті на ЕП Податкова розлучається з Митницею: як уряд буде ділити ДФС.

"Бізнес цінує чіткі правила гри. Чи можна говорити, що поділ ДФС вирішить це питання? Ні", — упевнена виконавчий директор Спілки українських підприємців Катерина Глазкова.

За її словами, підприємці досі скаржаться на діяльність податкової.

"ДФС — один з лідерів за кількістю проведених перевірок бізнесу. До того ж, служба не приєдналася до єдиного інспекційного порталу і не впровадила ризик-орієнтований підхід до проведення перевірок", — додає вона.

Крім того, каже Глазкова, постійно "зависає" база реєстрації податкових надходжень, не помітна боротьба з контрабандою та нелегальною торгівлею.

"Бізнес хвилює, як саме працює інституція. Нам не дуже важливо, чи будуть податківці та митники жити під одним дахом. Головне — щоб не було проблем з відшкодуванням ПДВ", — говорить виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев'янко.

За її словами, ситуація з відшкодуванням цього податку у січні погіршилася — перед компаніями накопичилася заборгованість. Рахунок боргу йде на десятки мільйонів гривень і, попри звернення до Мінфіну, проблема поки не вирішена.

Є питання і щодо митниці. Дерев'янко повідомила, що минулого тижня ЄБА отримала багато скарг від компаній на зупинку вантажів на митниці.

"Скаржаться на підвищення митної вартості на підставі введення нових критеріїв ризику. Ми думали, що ситуація з індикативними цінами через маніпулювання митною вартістю в минулому, але бачимо, що це не так", — каже вона.

Нагадаємо:

18 грудня Кабінет Міністрів схвалив постанову про реорганізацію Державної фіскальної служби. Конкурс на керівників Державної податкової і Державної митної служби проведуть протягом трьох місяців.

У січні уряд зобов'язав Міністерство фінансів у тримісячний термін розробити проекти змін до законодавчих актів щодо поділу ДФС.

Детальніше читайте у статті: Податкова розлучається з Митницею: як уряд буде ділити ДФС

Економічна правда