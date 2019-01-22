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Група "Приват" знову змінила юрособи 739 заправок

Вівторок, 22 січня 2019, 10:50

Група "Приват" в жовтні-листопаді 2018 року провела чергову ротацію юридичних осіб, які керують її мережею автозаправних станцій.

Про це свідчить аналіз enkorr переліку юросіб мережі за період з вересня 2017 року по листопад 2018 року.

Перереєстрація торкнулася 739 АЗС "Привату" в 16 областях. 31 "стара" компанія була замінена на 31 "нову", що були створені переважно в 2018 році.

Компанії, що потрапили під ротацію, управляли АЗС під брендами "Авіас", ANP, Sentosa та інші з вересня-жовтня 2017 року.

Найбільше станцій перереєстровано в Дніпропетровській області, де групі належить понад половини всіх легальних АЗС. У цьому регіоні вісім компаній передали новим восьми юрособам 143 станції.

Нагадаємо, попередня масштабна ротація компаній-операторів АЗС "Привату" проходила у вересні 2017-го, тоді в ній були задіяні 715 станцій і 30 нових юросіб.

На сьогодні роздрібна мережа "Привату" складається з 1540 заправок, що працюють під 11 брендами. Це найбільша консолідована мережу в країні. У ряді регіонів вони займають більше 40% від загальної кількості АЗС.

Формально управління мережею АЗС "Привату" здійснюють понад 50 юридичних осіб, які змінюються з інтервалом в рік.

На думку учасників ринку, часта зміна юросіб може проводитися з метою уникнення сплати податків, щоб уникнути штрафів від АМКУ за монопольне або домінуюче становище, а також за узгоджені дії, які ці станції здійснюють в половині українських областей.

На користь цього говорить те, що проведена "Приватом" масова ротація юросіб - трудомісткий і капіталомісткий процес.

Для кожної юрособи необхідно пройти процедуру постановки на облік платника ПДВ, розриву і укладення нового договору оренди АЗС, оформлення трудових відносин з персоналом, перереєстрації касових апаратів і ліцензії (на торгівлю алкоголем або тютюновими виробами на АЗС) і перепродажу залишків палива.

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АЗС Приват

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