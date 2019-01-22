Нове валютне законодавство: що зміниться для бізнесу, банків та населення

З новим валютним регулюванням змінюється філософія нагляду за банківськими операціями для всіх учасників ринку.

Про це заявив заступник голови НБУ Олег Чурій під час круглого столу, організованого агентством FinClub.

"Наразі філософія валютного нагляду полягає у тому, щоб перевіряти все, незалежно від ризиків. Починаючи з 7 лютого банки повинні більше розуміти свого клієнта і виходячи з цього знання провадити валютний нагляд", - сказав він.

"Банкам ми дозволимо робити набагато більше, ніж іншим учасникам ринку. Фінустанови наразі знаходяться під належним наглядом, працюють під лімітами НБУ. Ми не бачимо ризиків волатильності, яка може надходити з банківської системи", - заявив Чурій.

З 7 лютого банки зможуть купувати всі інвестиційні цінні папери, які є в світі. Крім того, НБУ дозволить банкам проводити деривативні операції, що раніше також було заборонено.

Чурій наголосив, що ці транзакції не викликатимуть тиску на ринки, тому що банки знаходяться під належним наглядом.

"Вся ідея зміни валютного законодавства - це ідея поліпшення бізнес-середовища. Нове регулювання дозволить бізнесу вільно проводити експортно-імпортні операції, поліпшить притік інвестицій з-за кордону", - повідомив заступник голови НБУ.

"Ми збільшили строки розрахунку за імпортними та експортними операціями. Всі ті обмеження, які були на рівні старого валютного декрету, переходять до нашої нової нормативної бази, і ми можемо їх зняти або поліпшувати, виходячи із макроекономічної або фінансової ситуації на ринку", - повідомив Чурій.

За його словами, починаючи з 7 лютого українські компанії зможуть відкривати рахунки в іноземних банках і вільно перераховувати валюту на свої рахунки закордоном в рамках ліміту (2 млн євро - ЕП). Також, компанії зможуть отримувати кредити на свої рахунки закордоном від нерезидентів.

За словами Чурія, ці операції ніколи раніше не були доступні для українського бізнесу.

"Фізичним особам дозволена онлайн-купівля валюти, зникне необхідність в отриманні ліцензій для інвестування закордон - все відбуватиметься в рамках лімітів (ліміт буде збільшено з 50 тис доларів до 50 тис євро)", - заявив Чурій.

Крім того, у "фізиків" з’явиться можливість перерахування коштів закордон без відкриття рахунку.

Детальніше про нову ліберальну систему валютного регулювання читайте за посиланням.

Економічна правда