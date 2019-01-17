Новини дня: про субсидії, зарплатні борги та земельний мораторій
Про що всі говорять сьогодні?
Про дефіцит Пенсійного фонду. 170–мільярдний дефіцит Пенсійного фонду профінансують з державного бюджету.
Про зарплатні борги. Державні виконавці Міністерства юстиції у 2018 році повернули працівникам понад 460 мільйонів гривень боргів із зарплат.
Про курс гривні. Українська гривня є одним з аутсайдерів індексу Біг-Мака, оскільки в Україні дуже низькі ціни, а долар на світовому ринку занадто переоцінений.
Про глобальні загрози. Експерти Всесвітнього економічного форуму представили доповідь про глобальні ризики 2019 року.
Про нову монету. Монети номіналом 5 гривень будуть введені в обіг в 2019 році і поступово замінять купюри.
Про земельний мораторій. Верховна Рада відхилила проект постанови про скасування рішення щодо продовження заборони на відчуження сільськогосподарських земель.
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Про субсидії-2019 і гроші "на руки": відповіді на найбільш популярні запитання
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