Новини дня: про субсидії, зарплатні борги та земельний мораторій

Про що всі говорять сьогодні?

Про дефіцит Пенсійного фонду. 170–мільярдний дефіцит Пенсійного фонду профінансують з державного бюджету.

Про зарплатні борги. Державні виконавці Міністерства юстиції у 2018 році повернули працівникам понад 460 мільйонів гривень боргів із зарплат.

Про курс гривні. Українська гривня є одним з аутсайдерів індексу Біг-Мака, оскільки в Україні дуже низькі ціни, а долар на світовому ринку занадто переоцінений.

Про глобальні загрози. Експерти Всесвітнього економічного форуму представили доповідь про глобальні ризики 2019 року.

Про нову монету. Монети номіналом 5 гривень будуть введені в обіг в 2019 році і поступово замінять купюри.

Про земельний мораторій. Верховна Рада відхилила проект постанови про скасування рішення щодо продовження заборони на відчуження сільськогосподарських земель.

Ви хочете знати більше?

Про субсидії-2019 і гроші "на руки": відповіді на найбільш популярні запитання

ЕП разом з Мінсоцполітики відповідає на найбільш поширені питання, які стосуються субсидій.

Чому українців із "стартапу на мільярд" Ring звинувачують у підгляданні за американцями

500 співробітників українського офісу стартапу із США Ring звинувачують в порушенні прав конфіденційності приватного життя тисяч клієнтів компанії по всьому світу.