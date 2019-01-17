У НБУ пояснили, чому за "індексом Біг-Мака" курс становить 8,9 гривні за долар

Українська гривня є одним з аутсайдерів індексу Біг-Мака, оскільки в Україні дуже низькі ціни, а долар на світовому ринку занадто переоцінений.

Про це заявив заступник голови НБУ Олег Чурій, передає FinClub.

Йдеться про те, що журнал The Economist, який з 1986 року вираховує індекс Біг-Мака, в січні 2019 року визнав українську гривню недооціненою на 65,2%.

"Якщо уважно читати дослідження The Economist, то не тільки Україна має недооцінену валюту. Це кілька десятків країн, які недооцінені до долара приблизно на 50-60%. Але у цього є багато причин. По-перше, долар США сьогодні є дуже сильною і переоціненою валютою. Можна сказати по-іншому: долар переоцінений до багатьох валют країн, що розвиваються", - заявив Чурій.

По-друге, каже він, індекс Біг-Мака не є ознакою того, що "курс повинен повернутися на якийсь рівень, який розрахований за цим індексом".

"Це більше довгостроковий тренд, який може свідчити, що валюти можуть зміцнюватися", - підкреслив заступник голови НБУ.

Індекс Біг-Мака визначається виходячи з теорії про паритет купівельної спроможності, згідно з якою обмінні курси валют в довгостроковій перспективі повинні вирівнюватися відповідно до цін на ідентичні продуктові кошики в різних країнах.

"Крім того, це свідчить не тільки про обмінний курс, а й про рівень цін. Що говорить про те, що в Україні в порівнянні з багатьма країнами світу насправді дуже низькі ціни на ці товари", - сказав Чурій.

НБУ в своїй політиці не спирається на індекс Біг-Мака, зазначають в НБУ.

Політика фіксованого курсу з 2008 по 2014 рік змусила НБУ для підтримки курсу гривні витратити майже 40 млрд доларів. Але зараз, нагадав Чурій, НБУ проводить політику інфляційного таргетування.

"З моменту переходу в 2015 році на політику гнучкого курсоутворення НБУ купив 4 млрд доларів. Для нас розрахунок The Economist є цікавим з точки зору того, що відбувається в інших країнах світу, але це точно не покажчик, що нам треба робити", - сказав він.