Українцям погасили півмільярда боргів із зарплат

Державні виконавці Міністерства юстиції у 2018 році повернули працівникам понад 460 мільйонів гривень боргів із зарплат.

Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко, передає прес-служба Кабміну.

"Понад 38 тисяч українських працівників, які роками, а іноді й десятиліттями, не бачили грошей, нарешті отримали зароблене в повному обсязі", - сказав Петренко.

Він зазначив, що проблема невиплати зарплат існувала десятиліттями, і на неї державні органи не звертали уваги.

"За нашою ініціативою було прийнято рішення запустити публічний реєстр підприємств-боржників, були створені спеціальні виконавчі групи, а в кожному регіоні запрацювали штаби з координації, моніторингу та контролю за станом виконання органами державної виконавчої служби рішень про стягнення заборгованості по заробітній платі", - додав він.

"Кожен виконавець отримав нову технологічну картку, де чітко зафіксовані його кроки для забезпечення повернення зарплат робітникам", - розповів міністр юстиції.

За його словами, робота в цьому напрямку не буде зупинятися і триватиме до тих пір, поки буде існувати проблема невиплати зарплат.

"Наразі на виконанні в органах ДВС знаходиться 17,9 тис виконавчих документів щодо стягнення заборгованості по зарплаті на суму 567 млн ​​грн. Це той фронт робіт, на якому ми зосередимося в 2019 році", - резюмував Петренко.

Нагадуємо:

За 6 місяців 2018 року органами Державної виконавчої служби стягнуто з недобросовісних роботодавців понад 225 мільйонів гривень.

До трійки найбільших боржників із виплати зарплати входять Харківське державне авіаційне виробниче підприємство із сумою заборгованості 74,5 млн гривень, ПАТ "Футбольний клуб "Металіст" із заборгованістю 47,7 млн гривень та ПАТ "Запоріжжяобленерго" із заборгованістю понад 26 млн гривень.

Економічна правда