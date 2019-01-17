Експерти назвали глобальні загрози 2019 року, про які будуть говорити в Давосі
Експерти Всесвітнього економічного форуму представили доповідь про глобальні ризики 2019 року.
Доповідь опублікована на офіційному сайті організації.
Найбільш імовірною з глобальних загроз в короткостроковій перспективі опитані вважають "економічне протистояння" найбільших держав. Про це заявили 91% опитаних.
На другому місці опинилося "руйнування багатосторонніх торговельних угод і правил" (88%), на третьому - "політична конфронтація між найбільшими державами" (85%).
У список найбільш ймовірних загроз також, в числі інших, потрапили кібератаки, поширення фейкових новин і втрата довіри до колективних договорів безпеки.
У доповіді також йдеться про те, що темпи глобального зростання, ймовірно, досягли піку. Міжнародний валютний фонд, зважаючи на зростаючі бар'єри в торгівлі, в жовтні знизив свій прогноз глобального зростання в 2019 році на 0,2 процентних пункти, що було викликано уповільненням в економіці США і Китаю.
Крім того, експерти ВЕФ попереджають, що економічна політика, яка колись дозволяла суперникам отримувати взаємну вигоду в торгових відносинах, тепер "часто розглядається як інструмент стратегічної конкуренції".
Доповідь про глобальні загрози публікується щорічно перед початком форуму в Давосі. Для підготовки доповіді про загрози 2019 року було опитано близько 1 тисячі експертів.
Всесвітній економічний форум пройде з 22 по 25 січня в Давосі.
У минулому році експерти Давоського форуму в якості глобальних ризиків називали перелом на ринках, популізм політиків і завищені очікування від технологій.
Економічна правда
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