170–мільярдний дефіцит Пенсійного фонду профінансують з держбюджету
Кабінет міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2019 рік.
Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.
Загальний обсяг дохідної частини бюджету визначено в розмірі 398,18 млрд грн, видаткової частини - 397,73 млрд грн.
Залишок коштів на початок року 2019 року становив майже 100 млн гривень.
Власні доходи передбачені в сумі 230,5 млрд гривень, запланований обсяг асигнування з держбюджету - в сумі 167,5 млрд гривень.
Розрахунки проводилися за рахунок даних про чисельність пенсіонерів з урахуванням зростання прожиткового мінімуму. Видаткова частина враховує індексацію пенсій, заплановану на березень.
Бюджет Пенсійного фонду в міністерстві назвали збалансованим.
Економічна правда
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