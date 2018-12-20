Новини дня: про покарання для олігархів, ядерне паливо з Росії та діру в держбюджеті

Про що всі говорять сьогодні?

Про покарання для олігархів. В рамках продовження співпраці з МВФ Україна зобов'язується використати всі можливості, щоб колишні власники збанкрутілих банків понесли відповідальність за свої дії.

Про ядерне паливо з Росії. Після прийняття рішення про припинення дії рамкового Договору про дружбу України з РФ, в атмосфері таємності було укладено угоду з російською компанією "ТВЕЛ", яка продовжує контракт на поставку ядерного палива на більшість енергоблоків українських АЕС до 2025 року.

Про діру в держбюджеті. Кабінет міністрів вирішив збільшити в 2018 році обсяг фінансування державного бюджету за рахунок залучення запозичень через невиконання плану надходжень від приватизації.

Про нову угоду з МВФ. В розпорядженні ЕП опинився текст Меморандуму про економічну і фінансову політику в рамках нової програми на 2018-2020 роки.

Про мораторій. Верховна Рада схвалила продовження мораторію на продаж земель сільгосппризначення до 1 січня 2020 року.

Про корупцію. Правоохоронці затримали двох посадовців Укргазвидобування, які налагодили схему отримання 10% відкату за держзамовлення.

Ви хочете знати більше?

Віталій Кропачов: Хто сказав, що я не куплю "Центренерго"?

Бізнесмен з Тореза, якому не дали купити "Центренерго", розповів про свої 6 мільярдів, про нового китайського партнера і про віру в білоруський пармезан.