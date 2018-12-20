Бахматюк, Фірташ, Лагун: Україна зобов'язалася покарати екс–власників банків–банкрутів

В рамках продовження співпраці з МВФ Україна зобов'язується використати всі можливості, щоб колишні власники збанкрутілих банків понесли відповідальність за свої дії.

Про це йдеться в меморандумі між Україною та МВФ, який є в розпорядженні Економічної правди.

"Починаючи з кінця березня 2019 року, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розміщуватиме на своїй веб-сторінці список усіх позичальників, керівників та колишніх банківських акціонерів ліквідованих банків, які ще мають повернути свої борги, пов'язані з банкрутством установ, згідно з рішеннями суду", - йдеться у тексті.

До кінця березня 2019 року Фонд гарантування зобов’язався виставити на продаж активи щонайменше на 20 млрд грн.

"Ми рішуче намагаємось повернути активи банків, виведених з ринку, щоб зменшити втрати держави від банкрутства банків. З цією метою ми будемо забезпечувати, щоб всі відповідні установи використали всі комерційні та юридичні можливості, доступні для повернення активів, і щоб колишні власники банків понесли відповідальність, як передбачено банківським законодавством", - сказано в меморандумі.

Крім того, Міністерство фінансів буде регулярно надавати звіти, що узагальнюватимуть прогрес у відновленні активів та у судових процесах стосовно чотирьох державних банків, а перший звіт буде опубліковано до кінця березня 2019 року.

Нагадаємо, екс-голова Національного банку Валерія Гонтарева під час виступу у Верховній Раді напередодні свого звільнення заявила, що великі українські олігархи мають борг перед НБУ за кредитами рефінансування на суму 45,2 мільярда гривень.

Найбільшими боржниками є: Олег Бахматюк (10,2 млрд грн), Дмитро Фірташ (9,8 млрд грн), Микола Лагун (8 млрд грн), Костянтин Жеваго (6,3 млрд грн), Леонід Клімов (3,4 млрд грн).

Як відомо, прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за статтею "Розкрадання в особливо великих розмірах" щодо можливих неправомірних дій службових осіб неплатоспроможного ВіЕйБі Банку і його власника Олега Бахматюка.

Раніше, НБУ повідомив, що регулятор подав на Бахматюка, як власника визнаних неплатоспроможними банків "ВіЕйБі" і "Фінансова ініціатива", в суд 5 позовів про стягнення заборгованості по персональному договору поруки за зобов'язаннями цих кредитних установ, які сумарно заборгували Нацбанку з рефінансування 10,9 млрд грн.

Як повідомлялося, Національна поліція розслідує злочин, скоєний колишнім топ-менеджментом банку "Надра", спільно з його власниками, - заволодіння держкоштами НБУ в розмірі 10,4 млрд гривень.

Також були оприлюднені причини банкрутства "Надра банку".

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Олександр Колесніченко, ЕП