Меморандум МВФ: які зобов'язання взяла на себе Україна

В розпорядженні ЕП опинився текст Меморандуму про економічну і фінансову політику в рамках нової програми на 2018-2020 роки.

ЕП публікує текст меморандуму та виділяє основні структурні маяки – ключові зобов’язання, які повинна виконати Україна.

1. Консолідація Державної фіскальної служби у дві окремі юридичні особи: Податкової служби та Митної служби до кінця квітня 2019 року, при чому обидві служби звітуватимуть міністру фінансів.



2. Прийняти рішення щодо підвищення тарифів на теплопостачання, починаючи з 1 січня 2019 року, з урахуванням вищої оптової ціни на газ для решти теплових компаній до кінця грудня 2018 року. З 1 січня 2020 року "Нафтогаз" буде продавати газ для побутових споживачів та компаній-виробників теплової енергії за переважаючими ринковими цінами, скасування постачання за спеціальними обов’язками (PSO) відбудеться до 1 травня 2020 року.



3. До кінця грудня 2018 року НБУ оприлюднить зміни до існуючого положення про операції з пов’язаними особами. На додаток до цього, до тієї ж дати Національний банк ухвалить зміни до своїх правил щодо капіталу, що передбачатимуть зменшення регулятивного капіталу на обсяги кредитів, наданих пов'язаним особам, понад нормативні обмеження.



4. Мінфін регулярно звітуватиме про прогрес у відновленні активів та у судових процесах стосовно чотирьох державних банків. Перший звіт буде опубліковано до кінця березня 2019 року.



5. Верховна Рада прийме закон про "Спліт" та повноваження НКЦБФР (№2413а 6303) до кінця березня 2019 року.



6. Призначення до ВАСУ принаймні 35 антикорупційних суддів з бездоганною репутацією та відповідними професійними навичками до кінця квітня 2019 року.



7. До кінця червня 2019 року НБУ має вжити заходи проти банків, які не відповідають вимогам щодо капіталу.



8. Завершення звіту про аудит НАБУ до кінця липня 2019 року.

Як повідомлялося, 18 грудня Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила програму допомоги stand-by для України на 14 місяців на загальну суму 3,9 млрд доларів. Перший транш обсягом 1,4 млрд доларів надійде на рахунки НБУ до 25 грудня.

Калачова Галина, ЕП