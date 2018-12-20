План з приватизації виконано на 2%. "Діру" в держбюджеті покриють позикою

Кабінет міністрів вирішив збільшити в 2018 році обсяг фінансування державного бюджету за рахунок залучення запозичень через невиконання плану надходжень від приватизації.

Про це йдеться в розпорядженні Кабінету міністрів.

Так, збільшуються джерела доходів за кодом класифікації фінансування бюджету "Запозичення" на суму 18,445 млрд грн у зв'язку зі зменшенням обсягу джерел фінансування державного бюджету за кодом класифікації "Надходження від приватизації державного майна".

При цьому виконується дотримання граничного обсягу річного дефіциту державного бюджету.

Таким чином, замість 18,8 млрд грн від приватизації держбюджет буде профінансований на 355 млн грн.

Міністерству фінансів доручено забезпечити узгодження зазначеного рішення з Комітетом Верховної Ради з питань бюджету, а також внести відповідні зміни до розпису державного бюджету.

Нагадуємо:

Мінфін на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 18 грудня залучив до державного бюджету 19,981 млрд гривень в еквіваленті - за гривневими паперами було залучено 11,36 млрд гривень, за доларовими - майже 252 млн доларів.

Згідно з останніми змінами до держбюджету-2018, в міністерстві фінансів очікували, що до кінця 2018 року приватизація принесе в бюджет 18,8 млрд грн замість початково запланованих 21,3 млрд грн.

Фонд держмайна мав намір продати державний пакет акцій компанії "Центренерго" (78,2% акцій) на аукціоні з початковою ціною 5,9 млрд гривень.

11 грудня Фонд держмайна повідомив, що конкурс з приватизації "Центренерго" скасовується.

Економічна правда