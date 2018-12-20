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Україна таємно продовжила контракт на постачання ядерного палива з РФ — ЗМІ

Четвер, 20 грудня 2018, 17:40
 

Після прийняття рішення про припинення дії рамкового Договору про дружбу України з РФ, в атмосфері таємності було укладено угоду з російською компанією "ТВЕЛ", яка продовжує контракт на поставку ядерного палива на більшість енергоблоків українських АЕС до 2025 року.

Про це пише "Дзеркало тижня".

"Підписання цього документа, а також деякі інші дії української влади в атомній енергетиці за останнє півріччя... можуть ще надовго закріпити (якщо не увічнити) домінування країни-агресора в стратегічній галузі, що дає Україні 55—60% електроенергії, і значно знизити енергетичну безпеку нашої держави", — йдеться у статті.

Повідомляється, що голова НАЕК "Енергоатом" Юрій Недашковський свій лист від 17 серпня прем'єр-міністру Володимиру Гройсману завершив констатацією того, що "укладення такої додаткової угоди до діючого контракту з російською компанією може спричинити негативний резонанс", і висловив думку про необхідність розгляду цього питання на закритому міжвідомчому засіданні під головуванням прем'єр-міністра.

Підписана "Енергоатомом" угода з росіянами закріплює за "ТВЕЛ" до 2025 року домінуюче становище на українському ринку (8 реакторів із 15).

Таким чином, в умовах агресії з боку РФ у російського "ТВЕЛ" — 60% поставок палива для атомних реакторів, в той час як в американської Westinghouse при наявності контрактних зобов'язань перед українською стороною забезпечити АЕС паливом у разі припинення постачань з РФ — 40%.

Автор статті зазначає, що згідно з підозрами деяких спостерігачів, спроби обмежити присутність Westinghouse на українському ринку спрямовані на створення умов, за яких американська компанія може взагалі піти з України.

Як повідомлялося, в рамках диверсифікації джерел постачання ядерного палива для атомних станцій України і зниження залежності від одного джерела - російської компанії "ТВЕЛ" - держкомпанія "Енергоатом" у квітні 2014 року уклала договір з американсько-японською компанією Westinghouse, яка виробляє паливо на своєму заводі в Швеції.

На сьогоднішній день шведське паливо експлуатується на Запорізькій та Южно-Українській АЕС.

У 2018 році "Енергоатом" планує заповнити активну зону реактора третього енергоблоку Южно-Української АЕС виключно паливом виробництва Westinghouse, повністю замінивши ним російське паливо компанії "ТВЕЛ".

За підсумками першого півріччя 2017 року "Енергоатом" скоротив частку поставок ядерного палива з РФ до 49% з 58%, при цьому частка поставок від Westinghouse становила 51%.

Нагадаємо, президент Порошенко заявив, що імпорт ядерного палива з Росії скоротиться до 45%.

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ядерне паливо ядерна енергетика РФ

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