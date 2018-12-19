Новини дня: про нову програму МВФ, позов проти Коломойського та тунель Маска
Про що всі говорять сьогодні?
Про нову програму МВФ. Уперше в історії України виконання цілі з інфляції, яку встановив Національний банк, стало і одним з цільових показників програми МВФ.
Позов проти Коломойського. Національний банк подав в Швейцарії судовий позов проти екс-акціонера "Приватбанку" Ігоря Коломойського.
Про іноваційний тунель. Американський бізнесмен Ілон Маск презентував перший швидкісний підземний тунель під Лос-Анджелесом.
Про утеплення. Уряд спростив дозвільні процедури при проведенні енергоефективних заходів у житловому секторі.
Про різке зниження цін на бензин. Ціни на бензин в мережах ОККО та WOG 19 грудня знижені відразу на 1 гривню за літр, дизпальне подешевшало на 50 копійок.
Про рекордний урожай. Валовий збір зерна в 2018 році становив близько 70,1 мільйона тонн проти 62 мільйонів тонн у минулому році.
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