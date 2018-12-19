Україна зібрала рекордний урожай зернових

Валовий збір зерна в 2018 році становив близько 70,1 мільйона тонн проти 62 мільйона тонн в минулому році.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Міністерство аграрної політики і продовольства.

Так, кукурудзи намолочено 35,5 млн тонн, пшениці - 24,5 млн тонн, ячменю - 7,3 млн тонн, жита - 0,41 млн тонн, гречки - 0,13 млн т.

Крім того, соняшнику зібрано 13,7 млн ​​тонн, сої - 4,4 млн тонн, ріпаку - 2,6 млн тонн, цукрових буряків викопано 13 млн тонн.

Найбільший вал зерна зібрано в Полтавській (6,4 млн тонн), Вінницькій (6,1 млн тонн) та Черкаській (4,8 млн тонн) областях.

Найвища врожайність зернових і зернобобових була в Черкаській (72,8 ц/га), Хмельницькій (71,6 ц/га) та Вінницькій (71,3 ц/га) областях.

Мінагропрод прогнозує обсяг експорту зернових в 2018/2019 маркетинговому році (МР, липень-червень) на рівні 47,2 млн тонн, проти 39,9 млн тонн в 2017/2018 МР.

Станом на 18 грудня цього року з початку 2018/2019 маркетингового року (МГ, липень-червень) Україна експортувала 21,02 млн тонн зернових і зернобобових.

Зокрема, до теперішнього часу експортовано 10,02 млн тонн пшениці, 3,1 млн тонн ячменю, 7,5 млн тонн кукурудзи і 0,4 млн тонн інших зернових.

Раніше в міністерстві повідомляли, що історичний рекорд виробництва зернових у 2018 році забезпечується завдяки високому врожаю кукурудзи.