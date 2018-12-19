МВФ вірить у спроможність знизити інфляцію в Україні до 5% — НБУ

Уперше в історії України виконання цілі з інфляції, яку встановив Національний банк, стало і одним з цільових показників програми МВФ.

Про це йдеться у заяві НБУ у відповідь на схвалення Радою директорів Міжнародного валютного фонду нової 14-місячної програми співпраці з Україною на умовах Stand-By Arrangement (SBA).

Програма фокусується, зокрема, на продовженні режиму таргетування інфляції і гнучкого курсоутворення гривні, які стали дієвим інструментом зниження інфляції в Україні з понад 60% у квітні 2015 року до поточних 10% і 5% в середньостроковій перспективі.

"Уперше в історії України виконання цілі з інфляції, яку встановив Національний банк, стало і одним з цільових показників програми МВФ", - заявив голова НБУ Яків Смолій.

"Це підтверджує, що низька і стабільна інфляція є необхідною передумовою стійкого економічного зростання, а режим інфляційного таргетування - найефективніший шлях до неї. Спільні цілі у цій площині означають, що МВФ вірить у спроможність Національного банку знизити інфляцію до 5% і утримувати її на такому рівні впродовж тривалого періоду", - підкреслив він.

Для цього, як зазначено у офіційній заяві МВФ, критичним буде збереження незалежності Національного банку.

Інший фокус нової програми - зміцнення фінансового сектору та подальше відновлення банківського кредитування.

Одним зі структурних маяків програми стало ухвалення Верховною Радою законопроекту про "спліт" (№ 2413-а), що дасть змогу втілити реформу небанківського фінансового сектору шляхом розподілу функцій регулювання ринків фінпослуг, які на сьогодні здійснює Нацкомфінпослуг, між Національним банком та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

"Водночас нова програма співпраці України та МВФ - це й "подушка безпеки", яка допоможе підтримати макрофінансову стабільність у країні в умовах суттєвих платежів за зовнішнім боргом обсягом близько 6 млрд доларів, які очікують на нашу державу впродовж наступного року", - зауважив Смолій.

За рахунок нової програми SBA обсягом 2,8 млрд СПЗ (близько 3,9 млрд дол. США), залучення на міжнародних ринках капіталу завдяки гарантії на 750 млн дол. США, яку вчора схвалила Рада виконавчих директорів Світового банку, а також фінансуванню від Європейської комісії обсягом 1 млрд євро Україна зможе збільшити міжнародні резерви до близько 20 млрд доларів на кінець 2018 року, що перевищує останній прогноз Національного банку, і підтримати їх на належному рівні у 2019 році.

Нагадаємо, ухвалена Радою директорів МВФ 18 грудня програма передбачає надання першого траншу негайно у розмірі 1,4 млрд доларів США та перегляд виконання програми для виділення наступних виплат кожні півроку.

У Міністерстві фінансів заявили, що перший транш повинен надійти в Україну до 25 грудня.