Що цей бюджет означає для українців: переможці та "лузери" 2019 року

Як бюджет на наступний рік вплине на життя окремих категорій українців — від медиків до водіїв.

Уже через два тижні країна почне життя за новим кошторисом. ЕП за допомогою профільних міністерств проаналізувала, як державний бюджет позначиться на окремих категоріях громадян.

У фокусі — наймані працівники, поліцейські, вчителі, військовослужбовці, медики, студенти, нацгвардійці, пенсіонери, фермери, водії, курці, талановита молодь та інші. Що для них приготували депутати? Хто з них у виграші, а кому пощастило менше?

Пенсіонери У 2019 році відбудеться автоматична індексація пенсій для всіх українців, яким призначена пенсія на загальних умовах. На її проведення в бюджеті на наступний рік передбачено 20 млрд гривень. За планом уряду, це повинно статися уже з 1 березня 2019 року. Надалі, як зазначають в Мінсоцполітики, пенсії автоматично будуть перераховуватися кожного року. Також важливо, що індексація відбуватиметься за новою формулою — в прив’язці до інфляції та зростання середньої зарплати. Це дозволить уникнути повернення розриву між розміром виплат новим пенсіонерам і тим, хто вийшов на пенсію раніше. Що зміниться для окремих категорій пенсіонерів? Пенсіонери-військовослужбовці. З 1 січня наступного року буде продовжене підвищення пенсій колишнім військовослужбовцям. Формула виписана так, що військові отримують не одразу всю суму підвищення — уряд розтягнув виплату підвищення на три роки. Так, у 2018 році виплачувалося 50% суми підвищення пенсії. З 1 січня 2019 року військові отримають 75 % від суми підвищення, а з 1 січня 2020 року — 100%. У 2019 році на подальший перерахунок пенсій військовослужбовцям заплановано 5,5 млрд гривень. Пенсіонери-міліціонери. З 1 січня 2019 року почнеться новий етап перерахунку пенсій особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції). Суми перерахованих пенсій обчислює Пенсійний фонд. Так, з 1 січня міліціонери отримуватимуть додатково 50% різниці між місячним розміром підвищеної пенсії та пенсії, яку вони отримували з 1 січня 2016 року до 31 грудня 2017 року.

Субсидіанти У 2019 році на комунальні субсидії в бюджеті передбачено 55,1 млрд гривень. З них — 35,1 млрд гривень — піде на виплату субсидій за діючими правилами. Кошти підуть на фінансування субсидій, оформлених у 2018 році. Правила їх надання не змінюються. Решта 20 млрд грн заплановано на монетизацію субсидій — їх виплату "живими" грошима. Монетизація відбуватиметься через Ощадбанк і торкнеться нових отримувачів субсидій, які оформлять їх у 2019 році. "Створюється окремий спеціальний рахунок, із якого можна переказати кошти виключно за тими рахунками, що зазначені під час звернення за субсидією. А після того, як людина сплатила свою частину рахунку і закінчився опалювальний сезон, людям перераховують усі зекономлені гроші на звичайні рахунки, і вони можуть їх використовувати на власний розсуд. Чим більше зекономлять — тим більше отримають грошей", — пояснив міністр соціальної політики Андрій Рева. Більш детально про нову систему і комунальні субсидії ЕП розповість незабаром.

Наймані працівники З 1 січня 2019 року мінімальна зарплата зросте до 4173 гривень. А це означає, що автоматично "підтягнеться" і рівень зарплат українців. Середньомісячна заробітна плата може зрости у такому випадку до 10 100 гривень. В реальному ж вимірі зростання становитиме до 7%.

Поліцейські, нацгвардійці та прикордонники Усі ці категорії входять до сфери впливу Міністерства внутрішніх справ, стаття видатків якого суттєво зросте наступного року. Як загалом і всіх правоохоронців. Так, з 2019 року мінімальний рівень грошового забезпечення нацгвардійців, рятувальників, прикордонників та поліцейських зросте на 22-25%. Для нацгвардійців та прикордонників він виросте з 7000 до 9500 гривень, рятувальників — з 7000 до 9000 гривень. Мінімальний розмір грошового забезпечення поліцейського патрульної служби у Києві збільшиться з 10 300 до 13 000 гривень, в Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Львівській та Київській областях, та районах, прилеглих до зони Операції об’єднаних сил — з 8 000-10 400 грн до 12 300 гривень. В інших областях — з 8 000 до 10 400 гривень. З 2019 року для поліцейських та рятувальників будуть впроваджені дві нові програми, які вирішують проблеми житлового забезпечення. Перша програма — це компенсація оренди житла. Друга — передбачає можливість придбання житла на умовах фінансового лізингу.

Військовослужбовці У 2019 році видатки для Міністерства оборони збільшаться на 18% порівняно з попереднім роком — 102,5 млрд грн, або 2,6% ВВП. У відомстві повідомили, що завдяки цьому військовослужбовцям планують підвищити не менше ніж на 30% грошове забезпечення. Його мінімальний розмір для військовослужбовця за контрактом становитиме не менше 10 тис. гривень. Заплановано також збільшення фінансування на оснащення військ сучасними зразками озброєння та воєнної техніки.

Фермери У 2019 році аграріям виділять менше коштів з бюджету, ніж у попередньому році. Менше — на мільярд гривень. Зазвичай, найбільший шмат бюджетного пирога дістається агрохолдингам, але і фермери іноді включаються в цей процес. Отже, що зміниться для останніх? Загалом наступного року в кошторисі країни на аграрні програми передбачено 5,7 млрд гривень. Збережені всі основні напрями державної підтримки, але з певним перерозподілом коштів. Наприклад, програма підтримки тваринництва скорочується на 0,5 млн гривень — до 3,5 млн гривень. Тепер виробники тваринницької продукції будуть змушені конкурувати за ці кошти з олієекстракційний заводами та елеваторами, оскільки вони теж можуть претендувати на державні гроші. Ще одним нововведенням для агровиробників стане можливість отримувати державну підтримку на закуплені вагони-зерновози. Проте, це матиме сенс виключно для великих агрохолдингів, оскільки малі та середні виробники не можуть дозволити собі придбати залізничний склад з 54 вагонів-зерновозів. Один вагон коштує близько 50 тис. доларів. Пощастило фермерам, які захоплюються "зеленою" енергетикою і мріють про переробку біомаси. В бюджеті передбачені також кошти на компенсацію вартості обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси. Правда, обладнання необхідно буде купувати у вітчизняних виробників. Новостворені фермерські господарства у 2019 році зможуть отримувати державну підтримку на 1 га.

Студенти Чинне законодавство визначає два основних типи стипендій — академічні та соціальні. На виплату академічних стипендій в бюджеті-2019 заплановано 3,4 млрд гривень, що на 236 млн гривень більше ніж в 2018 році. Як уточнили ЕП в МОН, на стипендії у закладах вищої освіти, які фінансуються Міністерством освіти і науки, уряд витратить 340,1 млн грн. Також у державному бюджеті передбачені кошти на виплату стипендій студентам закладів вищої освіти, які підвідомчі іншим міністерствам - МОЗ, Міністерству культури. Соціальні стипендії — сфера відповідальності Мінсоцполітики. Видатки на них в наступному році заплановані у розмірі 680,5 млн грн — в порівнянні з 2018 роком зростання на 8%. Як уже писала ЕП, під час доопрацювання проекту бюджету на наступний рік до другого читання, народні обранці передумали перекладати утримання закладів третього-четвертого рівнів акредитації (інститутів, університетів) на місцеві органи влади. Їх фінансуватиме державний бюджет — на це додатково передбачено 400 млн гривень.

Вчителі та школярі Видатки на програму Нова українська школа — базову програму, яка передбачає реформу освіти — заплановані у розмірі 1,4 млрд грн. Фактично вони залишились на рівні минулого року. В 2019 році Міністерство освіти планує затвердити новий Державний стандарт та освітні програми для базової школи — це 5-9 класи. Крім цього, зміниться формула розрахунку освітньої субвенції, яка в 2018 році розподілялась в залежності від розрахункової наповненості класів. Планується, що у формулу 2019 року будуть внесені зміни в показники розрахункової наповнюваності класів. Для міст обласного значення вона складе 25 учнів, для обласних центрів 27 учнів, для районів та об’єднаних територіальних громад формула прив’язуються до відсотку сільського населення і щільності учнів на квадратний кілометр. В Міносвіти вважають, що новий підхід дозволить громадам отримувати більше коштів. Дотепер оптимізовувати не було стимулу, адже у випадку ліквідації шкіл громадам виділялось менше коштів. Також в бюджеті передбачений ресурс на розподіл класів на групи. Дотепер такі кошти не виділялися. Розподіл на групи відбуватиметься якщо у класі більше 27 учнів на уроках праці, української мови, іноземних мов. Міста в свою чергу мають право виділяти додатковий ресурс на ці цілі.

Талановита молодь Цього року в бюджеті-2019 з’явилась нова стаття видатків — Мінфін спрямує 1 млрд гривень у новостворений Фонд президента на підтримку освітніх та наукових програм для молоді. Петро Порошенко створив такий фонд у листопаді 2018 року. "Я прийняв рішення про заснування фонду, щоб підтримати молодь. Найталановитіша молодь, навіть якщо вона не має для цього достатньо коштів, повинна мати підтримку президента і держави", — прокоментував запуск Фонду Порошенко. Більше схоже на те, що чинний президент готується до виборів, адже окремий рядок видатків в бюджеті Міносвіти для голови держави виглядає дивно. Поки що про те, як розподілятиметься мільярд, відомо небагато. В адміністрації президента ЕП відповіли, що такою інформацією не володіють. З президентського указу зрозуміло, що на кошти фонду зможуть розраховувати молоді люди, які навчаються на магістрів, доктори філософії та доктори наук. Також ресурс з президентського фонду може бути спрямований на оплату участі українських талановитих людей у міжнародних науково-практичних семінарах і конференціях.

Молоді батьки З 1 січня 2019 року почне діяти нова соціальна програма — „муніципальна няня". Відповідно до програми, уряд відшкодовуватиме батькам послуги з догляду за дитиною до трьох років. Розмір відшкодування — прожитковий мінімум на дітей віком до шести років. Протягом року він змінюватиметься. Так, з 1 січня 2019 року такий прожитковий мінімум становитиме 1626 гривень, з 1 липня — 1699 гривень, з 1 грудня — 1779 гривень. Право на таку допомогу матимуть не лише українці, але й іноземці та особи без громадянства, які проживають в Україні. Допомогу не зможуть отримати батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, та прийомні батьки, які отримують інші види соціальних допомог. Також з 1 січня 2019 року молоді батьки за рахунок держави зможуть пройти медичне обстеження на TORCH-інфекцію.

Медики Що стосується працівників медичної галузі, то ще у 2018 році медичні заклади первинної ланки, які стали комунальними некомерційними підприємствами, уклали договір з Національною службою здоров’я України, отримали фінансову свободу та можуть самостійно розпоряджатися своїм бюджетом. Вони не обмежені тарифною сіткою чи штатним розписом. У ефективних медзакладах це дозволило головним лікарям переглянути зарплатну політику. У сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів, які мають максимальну кількість декларацій, заробітна плата зросла до трьох разів. Якщо раніше лікарі "первинки" отримували до 5 тис грн, то вже після перших оплат НСЗУ зарплати зросли до 15 тис грн і вище. У 2019 році всі комунальні заклади первинної ланки мають підписати контракт з Національною службою здоров’я. А отже, всі заклади первинної ланки матимуть фінансову свободу. А ті заклади, які працюватимуть ефективно матимуть ресурс для підвищення зарплати своїм медикам. Зміни фінансування амбулаторної спеціалізованої медичної допомоги розпочнуться з липня 2019 року — зі старту програми "Безкоштовна діагностика". З цього часу Національна служба здоров’я почне оплачувати аналізи і діагностичні послуги з програми за принципом "гроші йдуть за пацієнтом" у комунальних поліклініках та поліклінічних відділеннях при лікарнях, а також приватних діагностичних центрах, лабораторіях. На цю програму в державному бюджеті закладено додаткових 2 млрд грн. Ці гроші будуть отримувати заклади амбулаторної допомоги які приєднаються до програми, уклавши договір з Національною службою здоров’я. Обов’язковою умовою для входження в програму "Безкоштовна діагностика" є перетворення медзакладів із бюджетних установ на комунальні некомерційні підприємства. Зміна статусу на комунальне некомерційне підприємство дає медзакладам всі можливості, які мають звичайні підприємства по всій країні: власні рахунки в банках, гнучкі зарплати, свободу організації роботи за принципом ефективності, а не бюджетних нормативів.

Пацієнти До Державного бюджету закладено 98,08 млрд грн видатків на охорону здоров’я. Більша частина цих грошей — 55,69 млрд грн — це медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам. Видатки на медичну субвенцію закладені на рівні минулого року. Міністерство охорони здоров’я отримало додаткове фінансування на трансформацію первинної ланки медицини — 2 млрд грн. Загальний бюджет фінансування первинної ланки медицини на 2019 рік — 15,2 млрд грн. Додаткових 2 млрд грн було виділено на програму "Безкоштовна діагностика". На фінансування екстреної медичної допомоги через механізм субвенції передбачено 6 млрд грн. Крім того, вперше передбачені кошти на розвиток екстреної допомоги — у розмірі близько 1 млрд грн. Про що саме йдеться? Щоб покращити швидкість та якість надання екстреної медичної допомоги: по-перше, відбудеться закупівля нового транспорту з усім необхідним обладнанням; по-друге, буде організовано навчання сучасним технікам рятування життя для працівників системи екстреної медичної допомоги; по-третє, передбачене підвищення заробітних плат для тих працівників, які пройдуть навчання і підвищать свою кваліфікацію. Ці зміни розпочнуться у Донецькій, Одеській, Тернопільській, Полтавській, Вінницькій областях та місті Києві. Крім того, Уряд України передбачив у державному бюджеті на 2019 рік фінансування створення об’єднаних диспетчерських служб у тих областях, де вони ще не створені. Інші регіони отримають кошти для модернізації своїх ОДС, відповідно до заявлених потреб. На програму лікування громадян України за кордоном заклали 689,95 млн грн, що на 300 млн грн більше, ніж до першого читання. Програма "Доступні ліки" і надалі в пріоритеті. У 2019 році українці так само отримуватимуть ліки від серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу та бронхіальної астми безоплатно або з незначною доплатою. На це у бюджеті передбачено 1 млрд грн. Також збільшилось фінансування міжнародних закупівель ліків. Якщо в 2018 році на закупку ліків через міжнародні організації було виділено 5,95 млрд грн, то в 2019 — 6,58 млрд грн.

Фанати електрокарів В бюджетну ніч депутати продовжили звільнення електромобілів від сплати податку на додану вартість до 2022 року. Ложка дьогтю — ухвалені напередодні закони про "євробляхи" містять норму, яка повернула сплату акцизу при ввезенні електрокарів, тоді як в 2018 році "зелені" авто можна було ввезти без сплати як ПДВ, так і акцизу. Втім, враховуючи вартість авто, суму акцизу можна назвати символічною — 1 євро за 1 кВт ємності акумулятора. Це означає, наприклад, що акциз на Tesla становитиме 100 євро, на Nissan Leaf - 35-40 євро. Тож українці ще 4 роки матимуть змогу придбати екологічно чистий транспорт набагато дешевше, ніж у 2017. За розрахунками, які раніше провела ЕП, економія становитиме 15-17%. Наприклад, якщо від ринкової вартості найбільш популярного в Україні вживаного Nissan Leaf в 14 тисяч євро відняти скасований ПДВ, то вийде 11,666 тисяч євро. Отже, знижка на вживаний Leaf становить близько 16% або майже 2,5 тисячі євро. Втім, як це часто буває в Україні, не обійшлося у цій історії без сюрпризів. В останній момент до закону була внесена норма про податкову пільгу імпорту обладання для електростанцій з відновлювальних джерел енергії, яка дозволить компаніям Ріната Ахметова зекономити мільярди гривень.

Водії Судячи з того, як часто в промовах перших осіб держави звучить "дорожня тема", для них вона має неабияке значення. В першу чергу тому, що це дуже вдалий та ефективний інструмент боротьби за симпатії виборців. Саме тому в бюджеті-2019 на дорожнє господарство знову виділена рекордна сума — понад 55 млрд грн, що майже на 10 млрд грн більше, ніж рік тому. Цікаво, що з цієї суми майже 14 млрд грн піде на місцеві дороги, що з’єднують райцентри. Як ці кошти будуть освоюватися на місцях — питання відкрите, адже поточного року з цим були явні проблеми. Якщо в окремих областях освоювали 100% від виділених грошей, то в інших — лише половину. Загалом бюджет на дорожнє будівництво останніми роками неухильно збільшується. У 2016 році було виділено 19,2 млрд грн, у 2017 році — 32,2 млрд грн, у 2018 році — 47 млрд грн. Втім, навіть такі величезні в масштабах українського бюджету суми виглядають краплею в морі порівняно з реальними потребами українського "розбитого" дорожнього господарства. В "Укравтодорі" порахували, що для капітального ремонту всіх доріг, які з’єднують населені пункти по всій території країни, необхідно 2 трлн гривень. Якщо порівняти ці цифри, стає зрозуміло, що такими темпами автобани німецької якості в Україні ми побачимо не скоро. Але варто визнати, що дорожнє будівництво в Україні точно рухається в правильному напрямку. Головне — зберегти хоча б існуючий висхідний тренд фінансування.