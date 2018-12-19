Утеплювати житлові будинки можна без дозвільних документів — міністр

Уряд спростив дозвільні процедури при проведенні енергоефективних заходів у житловому секторі.

Так прокоментував на засіданні уряду ухвалення постанови про спрощення дозвільних процедур для будівництва віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, повідомляє Урядовий портал.

"Будівельні роботи з утеплення введених в експлуатацію житлових будинків (СС1, СС2) відтепер не потребуватимуть отримання дозвільних документів", - сказав Зубко.

Він висловив думку, що ухвалений Закон "Про енергетичну ефективність будівель" та старт роботи Фонду енергоефективності у наступному році сприятиме збільшенню попиту населення на термомодернізацію будівель.

"Особливо це стосується багатоквартирних житлових будинків. Чим комплекснішою буде термомодернізація будинку, тим більшою буде державна підтримка", - зазначив віце-прем'єр.

Як повідомлялося, учасники урядової програми з енергозбереження "теплі кредити" економлять на комунальних рахунках від 20% до 50% та навіть більше.

Економічна правда