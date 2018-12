Маск відкрив швидкісний тунель під Лос-Анджелесом

Американський бізнесмен Ілон Маск презентував перший швидкісний підземний тунель під Лос-Анджелесом.

Про це повідомив сам Маск в Twitter.

"Тесла в тунелі @boringcompany з колісним механізмом, який ховається і перетворює машину на рейковий потяг і назад", - написав бізнесмен.

Tesla in @boringcompany tunnel with retractable wheel gear that turns a car into a rail-guided train & back again pic.twitter.com/3a6i0NoSmi