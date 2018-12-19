Маск відкрив швидкісний тунель під Лос-Анджелесом

Американський бізнесмен Ілон Маск презентував перший швидкісний підземний тунель під Лос-Анджелесом.

Про це повідомив сам Маск в Twitter.

"Тесла в тунелі @boringcompany з колісним механізмом, який ховається і перетворює машину на рейковий потяг і назад", - написав бізнесмен.

Tesla in @boringcompany tunnel with retractable wheel gear that turns a car into a rail-guided train & back again pic.twitter.com/3a6i0NoSmi — Elon Musk (@elonmusk) 19 декабря 2018 г.

Він додав, що в швидкісному тунелі зможе використовуватися будь-який автономний електромобіль, а не тільки Tesla.

"У тунелі можна безпечно подорожувати зі швидкістю понад 150 миль на годину (більше 240 км/год). На такій швидкості це буде схоже на телепортацію через місто", - написав Маск.

Він додав, що під час демонстраційної поїздки машина буде опускатися в тунель ліфтом, пролетить через тунель за допомогою направляючих коліс, підніметься вгору ліфтом в пункті призначення, а потім буде рухатися по звичайних дорогах назад до точки старту.

Як повідомляє Los Angeles Times, перша подорож через тунель тривала близько 2 хвилин. Під час тесту зіткнулися з певною проблемо – дві бетонні конструкції стіни тунелю були настільки нерівні, що здавалося, ніби їдеш ґрунтовою дорогою.

Однак Маск пообіцяв, що даний тунель лише прототип і врешті він буде гладенький, як скло.

Будівництво 1,14-мильного (близько 2 км) тунелю тривало близько 18 місяців і коштувало близько 10 мільйонів доларів (без витрат на дослідження, розробку та обладнання).

Наразі компанія буде використовувати тунель виключно для досліджень, шукаючи способи зробити рух під землею більш швидкими та дешевими.

За словами Маска, якщо все буде добре, то вся система швидкісного тунелю могла б запрацювати до 2028 року, коли в Лос-Анджелесі проходитимуть Олімпійські ігри.