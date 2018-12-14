Новини дня: про нового власника телеканалу "112 Україна", рахунки Януковича та поїзд через всю країну

Про нового власника телеканалу "112 Україна". Нардеп від "Опозиційного блоку" та давній соратник Віктора Медведчука Тарас Козак став кінцевим бенефіціаром усіх шести телеканалів, що входять до групи "112 Україна".

Про Коломойського. Фірма з орбіти Коломойського намагається узаконити збитки державі на 7,5 мільярда гривень.

Про рахунки Януковича. Печерський суд Києва протягом місяця скасував арешти зі щонайменше 26 рахунків, які правоохоронці пов’язували з оточенням екс-президента Віктора Януковича.

Про норми споживання газу. Міністерство енергетики та вугільної промисловості розробило і оприлюднило для громадського обговорення новий документ щодо норм споживання газу для побутових споживачів без лічильників.

Про новий поїзд через всю країну. 16 грудня компанія "Укрзалізниця" запускає новий "Нічний експрес" Запоріжжя–Ужгород. Він також проїжджатиме Дніпро, Білу Церкву, Львів та Сваляву.

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