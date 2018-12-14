Соратник Медведчука став власником телеканалу "112 Україна"
Нардеп від "Опозиційного блоку" та давній соратник Віктора Медведчука Тарас Козак став кінцевим бенефіціаром усіх шести телеканалів, що входять до групи "112 Україна".
Інформація про це міститься у держреєстрі фізичних та юридичних осіб-підприємців.
На сайті "112 Україна" повідомляється, що власник швейцарської компанії Plirofories AG (володіла 100% телеканалів групи "112 Україна") Едуард Кац заявив про вихід із медіабізнесу в Україні та продаж телевізійного каналу.
Козак - член комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики.
У серпні ЗМІ встановили, що нове керівництво "112 Україна" пов’язане з Медведчуком.
У жовтні нардеп Євген Мураєв заявив про продаж телеканалу NewsOne Козаку.
У 2017 році Козак та Медведчук фігурували у справі про виведення з-під оподаткування 2,5 мільярдів компанією "Тедіс Україна".
Економічна правда
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