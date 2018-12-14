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Соратник Медведчука став власником телеканалу "112 Україна"

П'ятниця, 14 грудня 2018, 11:31
 
Фото bihus.info

Нардеп від "Опозиційного блоку" та давній соратник Віктора Медведчука Тарас Козак став кінцевим бенефіціаром усіх шести телеканалів, що входять до групи "112 Україна".

Інформація про це міститься у держреєстрі фізичних та юридичних осіб-підприємців.

На сайті "112 Україна" повідомляється, що власник швейцарської компанії Plirofories AG (володіла 100% телеканалів групи "112 Україна") Едуард Кац заявив про вихід із медіабізнесу в Україні та продаж телевізійного каналу.

Козак - член комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики.

У серпні ЗМІ встановили, що нове керівництво "112 Україна" пов’язане з Медведчуком.

У жовтні нардеп Євген Мураєв заявив про продаж телеканалу NewsOne Козаку.

У 2017 році Козак та Медведчук фігурували у справі про виведення з-під оподаткування 2,5 мільярдів компанією "Тедіс Україна".

Економічна правда

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