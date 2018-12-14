Фірма з орбіти Коломойського намагається узаконити збитки державі на 7,5 мільярдів

18 грудня відбудеться касаційний розгляд у Верховному Суді спору між приватною фірмою ТОВ "Інсігнія Резорт" та урядом про визнання незаконною постанову Кабміну № 570 від 2014 року в частині, де продавець має отримати 100% передплати за товар.

Про це йдеться в ухвалі, опублікованій у Єдиному державному реєстрі судових рішень, повідомляє журналіст експертної організації StateWatch Ольга Євстігнєєва.

"Визнати незаконною та скасувати з дати прийняття постанову в частині "Продавець виконує свої зобов'язання щодо постачання нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу після надходження коштів від покупця у повному обсязі відповідно до умов договору купівлі-продажу", - йдеться в позовних вимогах приватної фірми.

Всупереч саме цим положенням про передплату упродовж 2015 року ПАТ "Укрнафта" (в якому 50% + 1 акція належить державі, але по факту контролюється групою "Приват" Ігоря Коломойського) фактично безоплатно поставила низці компаній нафту, зокрема і ТОВ "Інсігнія Резорт" на загальну суму понад 10,2 млрд грн з відтермінуванням сплати всієї суми до кінця 2015 року.

З компаніями були укладені додаткові угоди про відтермінування платежу, що суперечило згаданій постанові КМУ. За поставлену нафту компанії так і не розрахувались, що і спричинило збиток державі в особі ПАТ "Укрнафта" в розмірі майже 7,5 млрд грн.

ТОВ "Інсігнія Резорт" виграла першу інстанцію та апеляцію.

Через це до цього судового процесу доєдналось і НАБУ, щоби запобігти збиткам державним інтересам.

Остаточний програш держави у Верховному суді означатиме фактичне узаконення протиправних дій щодо привласнення майже 1 млн тонн нафти на суму понад 10,2 млрд грн та не зможе застерегти від повторення такої оборудки у майбутньому.

Другий епізод розслідування НАБУ стосується оплати ПАТ "Укрнафта" компаніям групи "Приват" за фактично непоставлені нафтопродукти. Загальний розмір збитків, завданих у цих двох епізодах складає близько 14 млрд грн.

Нещодавно Верховний Суд у справі за участі НАБУ визнав недійсними 60 договорів купівлі-продажу нафтопродуктів, укладених між "Укрнафтою" і компанією "Котлас" на загальну суму 2,94 мільярда гривень.

Паралельно в результаті активних слідчих дій у 2017 році деякі комерційні компанії, учасники згаданої на початку оборудки, добровільно відшкодували ПАТ "Укрнафта" понад 51,7 млн грн.

