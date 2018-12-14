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УЗ запускає новий поїзд через всю країну

П'ятниця, 14 грудня 2018, 17:40
 

16 грудня компанія "Укрзалізниця" запускає новий "Нічний експрес" Запоріжжя–Ужгород.

Про це повідомив в.о. глави УЗ Євген Кравцов на своїй сторінці в Facebook.

Поїзд №3/4 відправлятиметься із Запоріжжя о 14:40, о 16:35-16:40 буде робити зупинку в Дніпрі, о 17:14-17:20 - в Кам'янському, о 22:59-23:01 - в Білій Церкві, о 5:40-6:06 - у Львові.

Також поїзд проїде через станції Стрий, Славське, Скотарське, Воловець, Свалява, Мукачево. В Ужгород поїзд прибуватиме об 11:06. Час у дорозі становитиме 20 годин 26 хвилин.

У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 13:20 і прибуватиме в Запоріжжя о 10:14. Час в дорозі - майже 21 год.

 

Як повідомляє ЦТС, поїзд складається з купейних вагонів і СВ. Ціна квитка на проїзд в купейному вагоні, наприклад, на 16 грудня становить 1049 грн, а на 18 грудня - 867 грн.

"Новий маршрут стане потужним імпульсом для розвитку туристичної України. Поїзд, наприклад, буде зупинятися у Львові, Воловці і на станції Мукачево. Вагони в цьому повідомленні пройшли капітально-відновлювальний ремонт, а графік складений з урахуванням побажань пасажирів", - написав Кравцов.

Економічна правда

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Укрзалізниця Запоріжжя

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