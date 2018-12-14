Смартфони IPhone, Samsung чи Huawei: що обрати з новинок 2018 року

"Чёлочный" тренд, заданый Apple ещё в прошлом году, в 2018 распространился не только на китайских подражателей, но и на Google, который расстроил этим своих пользователей.

Во многих новых моделях также отсутствует разъем 3,5 мм mini-jack. Возможно, производители думали, что таким образом пользователи быстрее перейдут на беспроводные наушники, но вместо этого пришлось выпускать специальные переходники. Что тоже неудобно, ведь переходник подключается к разъему для зарядки, так что заряжать телефон и слушать музыку одновременно не выйдет.

Что касается самого аккумулятора, то батарею, которая держала бы заряд дольше суток, в 2018 не создали, да и вряд ли придумают в ближайшее время, потому что законы физики никто не отменял. Поэтому активным пользователям кроме своего тоненького смартфона приходится носить ещё и толстый powerbank.

Некоторые компании немного облегчили жизнь пользователям, выпустив быстрые беспроводные зарядки, а некоторые до сих пор не сделали и этого. Однако появились в смартфонах и полезные изменения, которые не могут не радовать.

Дальше более детально о флагманах, которые привлекли внимание редакции.

iPhone

Самой ожидаемой новинкой стал iPhone, точнее — три iPhone. Apple представила два смартфона с OLED-дисплеями — iPhone Xs и увеличенную версию iPhone Xs Max, которая заслуженно стала флагманом, — а также "не бюджетный, просто другой", по словам главы фирмы Тима Кука, iPhone Xr с дисплеем Liquid Retina.

Все iPhone получили процессор нового поколения A12 Bionic, благодаря которому приложения должны работать в девять раз быстрее и потреблять в десять раз меньше энергии.

iPhone Xs и iPhone Xs Max оснастили двумя основными камерами по 12 Мп — широкоугольной и телефотокамерой. У Xr одна основная камера — широкоугольная. Это влияет только на качество съемки при приближении.

Все новинки Apple имеют усовершенствованный портретный режим с более качественным эффектом боке (размытие) и режимом Smart HDR. Фронтальная камера у всех трех смартфонов снимает в разрешении 7 Мп.

Xs-модели получили защиту по стандарту IP68: гаджеты могут находиться в воде на глубине до двух метров 30 минут. У Xr степень защиты ниже — IP67 и глубина до метра. Есть у Xr и преимущества: аккумулятор в режиме разговора работает 25 часов против 20 у Xs и 15 часов против 12 — в режиме работы в интернете.

iPhone Xs Max стал самым большим среди всех предыдущих моделей — 6,5 дюйма. Кроме того, он получил максимальный объем памяти — 512 Гб. iPhone Xs немного меньше — 5,8 дюйма. У Xr — золотая середина: 6,1 дюйма.

Анонсированные компанией две сим-карты не оправдали надежд поклонников. Оказалось, что физически в телефон можно вставить лишь одну сим-карту. Вторая будет встроенной e-sim, работу которой украинские операторы пока не поддерживают. Модели с двумя слотами Apple выпустит только для рынка Китая.

Google Pixel

Google показала два смартфона: Google Pixel 3 поменьше и Google Pixel 3 XL побольше. У Pixel 3 — 5,5-дюймовый экран, у Pixel 3 XL — 6,3-дюйма с вырезом в верхней части, похожим на "челку" iPhone.

Оба устройства оснащены процессором Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной памяти, 64 или 128 ГБ постоянной памяти, основной камерой на 12 Мп, двойной фронтальной камерой на 8 Мп, одна из которых широкоугольная и позволяет делать групповые селфи.

В смартфонах есть несколько новинок. С помощью функции Top shot телефон делает несколько кадров и выбирает лучший с помощью машинного обучения. Пользователь также может делать это вручную. Функция Night Sight с помощью машинного обучения улучшает снимки, сделанные при плохом освещении.

Функция Super Res Zoom улучшает фото, сделанные с приближением, а опция Group Selfie Cam позволяет делать селфи, увеличивая захват на 184%.

Представленную ранее Google Lense вмонтировали в камеру нового Pixel. Она позволяет сканировать и переводить текст, находить подобные стили одежды или определять популярные растения. Кроме того, Pixel 3 позволит не брать трубку: телефон сможет отвечать на звонки вместо пользователя.

Huawei

Huawei представила аппараты Huawei Mate 10 и Mate 10 Pro. Последний стал флагманом компании. Смартфоны отличаются размерами и формами экранов. У Mate 10 — дисплей с пропорциями 16:9, у Mate 10 Pro — более вытянутый экран с соотношением сторон 18:9. Размеры экранов — 5,9 и 6 дюймов.

Mate Pro 10 удивил расположением сканнера отпечатка пальца, он находится на задней панели смартфона. У Mate 10 датчик остался встроенным в кнопку Home.

Корпус Mate 10 Pro имеет степень защиты IP67 — устройство выдерживает погружение в воду на глубину до метра в течение 30 минут. Обычный Mate 10 защищен по IP53, то есть в воду смартфон лучше не окунать.

Процессор смартфонов ускоряет работу алгоритмов искусственного интеллекта. Предполагается, что он научится угадывать желания пользователя и будет распределять ресурсы так, чтобы тот не ощущал недостатка производительности.

Сдвоенная камера Leica состоит из модулей 12 Мп и 20 Мп, которые имеют систему оптической стабилизации изображения и фазовый автофокус с лазерным помощником, поддерживающим запись видео в разрешении 4К.

Отмечается, что искусственный интеллект существенно улучшает качество фото при съемке движущихся объектов и при использовании цифрового зума.

Samsung

Samsung представила два гаджета: Samsung Galaxy S9 и S9+. Новинки имеют безрамочный дизайн — переднюю панель почти полностью занимает экран. S9 получил 5,8-дюймовый дисплей, S9+ — 6,2-дюймовый. Оба устройства оснащены 8-ядерным процессором Exynos 9810 — разработкой Samsung.

У Samsung Galaxy S9 основная камера — на 12 Мп, а модель S9+ имеет двойную камеру с 12-мегапиксельным основным объективом. Фронтальные камеры обоих устройств снимают в разрешении 8 Мп.

Особенностью новых моделей стала функция создания 3D-аватаров, которые служат персонифицированными AR-emoji. Пользователь может создать виртуальную версию самого себя в виде emoji, которым можно делиться с друзьями, даже если у них нет смартфона Samsung. Эта функция стала ответом Apple, которая в 2017 году представила похожую опцию — Animoji.

Другой новой функцией смартфонов стал режим сверхзамедленной съемки: он позволяет создавать видеоролики со скоростью 960 кадров в секунду.

По итогу

Проанализировав смартфоны 2018 года, можно сделать вывод, что китайский Huawei уже наступает на пятки таким утвердившимся брендам, как Samsung и Apple. Как с технологической точки зрения, так и с точки зрения продаж.

По данным аналитической фирмы IDC, во втором квартале 2018 года Huawei обошла Apple по количеству продаж смартфонов, продав 54,2 млн устройств против 41,3 млн айфонов, и заняв второе место. Лидером по количеству проданных смартфонов остается Samsung - 71,5 млн гаджетов.

По данным Counterpoint's Market Monitor service, пользователи постепенно переходят на осознанное потребление и основным мировым трендом является спад продаж "умных" телефонов.

Однако Украины это пока не касается. В 2017 году украинский рынок смартфонов вырос на 20%, в 2018 тенденции не меняются.

Рост также показывают средние цены на смартфоны. Так, чтобы купить флагман 2018 года, придется выложить не меньше 28 тысяч гривен.

Какой из них выбрать – зависит от потребностей покупателя. Если вам нужна хорошая камера, то внимательней присмотритесь к флагманам Apple, Google и Huawei.

Apple делает акцент на портретной съемке не хуже зеркальных фотоаппаратов, Google – предлагает первую широкоугольную селфи-камеру и претендует на лучшие снимки в темноте, Huawei – пытается удивить тройными камерами с искусственным интеллектом, улучшающимм качество снимков.

Новинки Apple предлагают запись видео в 4К со стереозвуком, а Samsung – новый режим сверхзамедленной съемки.

Если вам лень носить с собой powerbank или везде искать розетку – самый объемный акумулятор предлагает Huawei. Если же вы поклонник iOS – то самый большой объем аккумулятора среди всех предыдущих моделей у iPhone Xr.

Если вы планируете, например, купаться с телефоном, то влаго- и пыленепроницаемость на высшем уровне предлагают iPhone Xs и Xs Max, оба Google Pixel и Samsung.

Для игр на мобильном телефоне лучше всего приспособлен процессор Huawei.

Общее сравнение флагманов 2018 года по ключевым параметрам: