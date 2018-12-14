Близькі до Януковичів фірми за місяць розморозили десятки рахунків

Печерський суд Києва протягом місяця скасував арешти зі щонайменше 26 рахунків, які правоохоронці пов’язували з оточенням екс-президента Віктора Януковича.

Про це йдеться у рішеннях, оприлюднених в Єдиному реєстрі.

Рахунки були заарештовані у справі, яку веде Генпрокуратура. Слідство вважає, що до реєстраційних документів низки компаній внесли неправдиви дані. Також ймовірні злочинці нібито сприяли відмиванню "брудних" коштів – їхні дії передували легалізації грошей, отриманих незаконним шляхом.

У цій справі кільком підприємствам за листопад-грудень вдалось зняти арешти зі своїх рахунків та сум ПДВ в системі електронного адміністрування.

Це "Аскор-Інвест", "Гендальф", "Фігаро Еволюшн", "Екотрейд 2016", "Фартісіма", "Фаршмаг", "Ін-Том".

Більшість з них фігурують також в інших провадженнях, зокрема, щодо розкрадання коштів Укрзалізниці. Слідство у цій справі заявляло, що причетні фірми нібито належать сину екс-президент Олександру Януковичу.

Судді вирішили, що слідство не довело причетність компаній до злочинів та незаконність їхніх коштів.

Деякі з рахунків були відкриті, зокрема, у "Всеукраїнському банку розвитку", який належить Януковичу-молодшому.

Які суми зберігались на арештованих рахунках, не відомо. Однак наприкінці листопада джерела УП у Генпрокуратурі повідомляли, що оточення Януковича хотіло зняти арешт з 250 мільйонів доларів. В одній зі справ арешт тоді залишився дійсним, однак, судячи із судових рішень, ці з кошти фігурують також серед десятків рахунків, розморожених у листопаді.

"Українська правда" 10 грудня звернулась до ГПУ із запитом щодо сум, які наразі арештовані.

Раніше УП повідомляла про скасування арештів рахунків у банку Олександра Януковича. Кошти пізніше арештовували у банку Порошенка.

У лютому 2018 року суд зняв арешт з рахунків компаній, пов’язаних з сином екс-президента: на них зберігались майже 550 мільйонів гривень та понад 27 мільйонів доларів США.

Ці кошти були арештовані у справі про заволодіння державними коштами через регіональні відділення "Укрзалізниці".

Пізніше стало відомо, що майже 2 мільярди гривень, які знаходились на депозитах підставних осіб у банку сина екс-президента, були виведені через банк чинного президента Петра Порошенка.

Читайте більше в матеріалі "Економічної правди" "Розморозили: як з банку Януковича зникли 2 мільярди"

"Подарунок" для президента: як гроші Януковича перетекли в банк Порошенка".